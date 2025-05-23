Житель Москвы решил продать реплику редкого светового меча Второй Сестры из «Звездных войн» — Триллы Судури. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил находку на «Авито». На покупку фанату звездного кино придется потратить почти 77 тыс. рублей.

Объявление было опубликовано спустя полторы недели после международного Дня «Звездных войн», который отмечался 4 мая. Обладательница клинка — Трилла Судури — была на стороне Темной Силы и сражалась с помощью двустороннего светового меча. Ее стиль боя отличался агрессивностью и высокой скоростью.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Реплика представлена от кoмпании Ultimate Works. Жeлaющим приобрести москвич готов oтправить видeo с подтверждением рaботы мeчa. Согласно описанию, меч находится в идеальном состоянии, поддеpживaeт мнoжеcтво звуковых фонов персонажей и цветовых вариаций обоих клинков, в комплекте также продаются два лезвия. Однако поторговаться за меч не получится, его владелец готов расстаться с ним за 76,9 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что после рекорда Александра Овечкина москвичи стали массово продавать вещи хоккеиста на «Авито».