Миллионы на имени героя: после рекорда Овечкина москвичи стали массово продавать вещи хоккеиста на «Авито»

После того, как российский хоккеист Александр Овечкин побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив свою 895-ю шайбу в «регулярках» НХЛ, в Москве стали активно распродавать вещи, связанные с именем спортсмена. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито» клюшку и автографы Овечкина, на покупку которых фанатам хоккея придется потратить 2,8 млн рублей.

Игровую клюшку Александра Овечкина с его автографом выставили на продажу за 1,5 млн рублей. Продавец утверждает, что это не сувенир, а «боевая» клюшка, подаренная ему в 2019 году человеком из близкого окружения хоккеиста. Он также предлагает покупателям проверить подлинность товара любым доступным способом.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Кроме того, корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито» автограф Овечкина с фотографией хоккеиста, полученный в 2006 году. Продавец готов отдать товар фанатам хоккея за 300 тысяч рублей.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Шайбу с автографом Овечкина москвичи продают уже за 1 млн рублей. Автор объявления считает, что данная шайба — не просто спортивный атрибут, а настоящий артефакт, который будет гордо занимать почетное место в коллекции или на стене покупателя.

Фото: [ городская доска объявлений ]

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