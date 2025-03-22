Даже не думайте менять машину в этом году: экономисты развеяли оптимистичные прогнозы о снижении цен на авто

Сокращение спроса не повлечет за собой спад стоимости новых автомобилей, потому что цены на все продолжают расти, снижение просто невыгодно автосалонам. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Ожидание снижения цен на автомобили связано с укреплением рубля на фоне доллара, при этом инфляция продолжает расти. Кроме того, за последние два года авторынок перенасытился китайскими моделями, большинство из которых не зарекомендовали себя в России. Также на ситуацию влияет снижение спроса на «китайцев». При этом ожидать реального снижения цен на машины не стоит, считает Литвиненко.

Россияне ждут замещения китайских марок европейскими, японскими и американскими брендами, на возвращение которых многие рассчитывают. На данный момент реальных подвижек в этом направлении нет, как и заявлений со стороны представителей государств и автопроизводителей, отметила экономист. Если китайские модели замещены не будут, покупатель переключится на вторичный рынок. На этом фоне можно ожидать повышения цен на б/у автомобили минимум на 25% в текущем году.

«Недостаточное как со стороны российского производителя, так и со стороны китайских производителей насыщение объемов рынка качественным авто будет способствовать переориентации в сторону вторичного рынка», — объяснила эксперт.

Несмотря на снижение спроса и переориентацию покупателей на рынок б/у автомобилей, продавцы китайских брендов все равно не станут снижать цены, в первую очередь, на это повлияет повышенный утильсбор. Потребитель может рассчитывать лишь на аукционные предложения на те машины, что уже находятся в салонах и на российских складах. Инфляция вынуждает дилеров поднимать зарплаты сотрудникам и т.д., в связи с чем снижать цены на машины оказывается просто невыгодно для владельцев автосалонов, заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, что россияне могут купить новую машину в рассрочку под 0,01% годовых.