Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В ближайшие три дня, с 3 по 5 ноября, на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит 0…+6 градусов, ночью — -3…+1. Синоптики обещают переменную облачность, дождь, переходящий в снег.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.