В ЖК «Гранель Аникеевский» в Красногорске построят дом с поликлиникой

В жилом комплексе «Гранель Аникеевский» в Красногорске построят дом с поликлиникой на 102 посещения в смену, девелопер проекта — ГК «Гранель». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Объект будет построен в микрорайоне Опалиха, в здании запроектированы 923 квартиры и детско-взрослая поликлиника. Общая площадь составит более 59,3 тыс. кв. м, здание будет состоять из пяти 14-этажных секций. Поликлиника с детским и взрослым отделениями займет 557,11 кв. м, рна будет работать в две смены. В доме также разместятся 17 магазинов, два кафе, аптека, салон красоты, ателье и помещение клубного типа.

Первая очередь комплекса состоит из 10 домов высотой 4–6 этажей, вторая включает 14-этажные дома и собственный детский сад на 122 места.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.