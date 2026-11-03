41-летняя Екатерина Варнава поблагодарила поклонников в Израиле после шоу

41-летняя бывшая участница Comedy Woman Екатерина Варнава продолжает гастроли по Израилю, пишет Super. Российская артистка вышла на связь с поклонниками в личном блоге.

Варнава призналась, что впечатлена приемом в Тель-Авиве и Хайфе. По ее словам, публика встретила ее очень тепло. Актриса поблагодарила зрителей за поддержку и отметила, что с нетерпением ждет следующих выступлений. В ближайших планах у нее шоу в Таллине и Казахстане.

«Тель-Авив и Хайфа, спасибо за ваши улыбки, аплодисменты и невероятный прием. Забираем с собой эти воспоминания!» — отметила Екатерина.

Варнава была одной из главных и самых ярких звезд шоу Comedy Woman на телеканале ТНТ с момента его основания в 2008 году и до самого закрытия проекта. В проекте она выступала не только как ведущая актриса, но и в качестве главного хореографа-постановщика, отвечая за все танцевальные номера коллектива.

На сцене Екатерина воплощала гиперболизированный и запоминающийся образ секс-символа шоу — уверенной в себе, амбициозной, капризной и гламурной женщины.

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