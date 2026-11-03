В Подмосковье водителям рассказали о дорожной обстановке

Вечером во вторник, 3 ноября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано свыше 1,1 млн автомобилей, что на 5,2% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, на шоссе Энтузиастов, а также на М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали соблюдать особую осторожность во время движения в связи с туманом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.