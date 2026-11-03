В «Лосином острове» в Мытищах заложили собственный питомник елей

В Мытищах, в областной части нацпарка «Лосиный остров» заложили питомник елей, после проведения работ по лесовосстановлению в нацпарке было принято решение высадить молодые ели. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«В регионе проходят масштабные работы по лесовосстановлению, поэтому следует позаботиться о том, чтобы в будущие годы хватало посадочного материала. Причем важно, чтобы этот материал создавался в тех же условиях, где планируется лесовосстановление, тогда саженцы будут успешнее приживаться», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Питомник заложили на территории Мытищинского лесничества. Сотрудники парка разместили двухлетние сеянцы в подготовленный открытый грунт. Более молодые елочки были посажены в специальные контейнеры, размещенные в теплице и когда они окрепнут, тоже будут высажены в открытый грунт. Всего в питомнике размещено около 10 тыс. сеянцев.

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