День Александра Невского и святого Митрофана 6 декабря: народные приметы и история праздников

Память великого князя Александра Невского чтит православная церковь 6 декабря. Также эта дата известна как Митрофанов день. Подробнее о жизни князя, святого Митрофана и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Александр Невский — одна из самых ярких и запоминающихся фигур российской истории. Александр родился в 1220 году, а жизнь его была насыщена сражениями, политическими интригами и духовными исканиями. С ранних лет он проявлял удивительные способности как военачальник и дипломат, что в конечном итоге привело к победам над шведами и тевтонами. Невский не только защищал свои земли, но и стремился к объединению Руси. После смерти Александра в 1263 году его заслуги были признаны народом и церковью.

Святой Митрофан был известным проповедником. Его словам освещали многим путь. Святой не только делился Словом Божьим, но и помогал нуждающимся, создавал приюты для бедных и больных. Согласно приметам, 6 декабря молодые девушки не должны готовить и есть еду дома. Было принято ходить в гости. Также запрещено ругаться и сквернословить. Желательно быть терпимее с родственниками, потому что ссора в этот день может затянуться надолго.

Приметы

Если облака горят при закате — погода будет ясной;

Солнце спряталось за тучу — быть бурану, выйдет столбом — к морозу;

Низкие облака на небе — скоро будет похолодание;

Снег под ногами сильно скрепит — к ясной погоде;

Согласно приметам, молодые девушки в Митрофанов день не готовили и не ели дома, а ходили в гости, чтобы не отпугнуть свое счастье;

Фото: [ freepik.com ]

Нельзя ругаться и сквернословить, потому что ссора затянется надолго;

Наступило время плести лапти, чем обычно занимались мужчины;

На Руси в этот день проходили шумные гуляния на улице в честь наступления зимы.

Именины в этот день отмечают: Федор, Александр, Алексей, Григорий, Митрофан, Борис.

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