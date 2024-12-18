День, чтобы вернуть все долги: что обязательно нужно сделать на Николу Зимнего — народные приметы 19 декабря

День памяти Николая Чудотворца отмечают православные христиане 19 декабря, в народе его называли Николин день или Никола Зимний. Этот период считался сроком платежей, сделок и хозяйственных договоров. А чего точно нельзя делать на Николу Зимнего — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Народные традиции

Память святого Николая Мирликийского, жившего на рубеже III-IV веков в Римской провинции Ликия, почитают православные христиане 19 декабря. По григорианскому календарю День памяти святителя Николая отмечается дважды в год: 22 мая (Никола Вешний) и 19 декабря (Никола Зимний). Никола Зимний — один из наиболее почитаемых среди верующих праздников, связанный со смертью святого в городе Мира 6 декабря (19 декабря).

Люди считали Николая Угодника покровителем русского народа, защитником крестьян и «мужицким заступником». Икона Николая Чудотворца входила в домашний иконостас, ему молились обо всем, веря в доброту и милостивость святого. Народ считал, что перед наступлением суровой зимы Николай Угодник обходит крестьянские хозяйства, проверяя, чтобы они не пустовали, и одаривает людей изобилием и благополучием.

Наши предки отмечали Николин день широко, накрывая богатые столы, обязательно ходили в церковь. По улицам гуляли ряженые и раздавали детям сладости. Считалось, если посвататься в этот день, семья будет крепкой и счастливой.

Фото: [ freepik.com ]

Запреты на Николу Зимнего

В Николин день были под запретом тяжелый труд, домашние хлопоты, а также любые ссоры и сквернословие. Считалось, что в этот день хорошо мириться. Наши предки старались не поддаваться в этот период унынию и грусти и совершать больше добрых дел.

На Николу Зимнего пытались не давать в долг, а вот срок платить по счетам, наоборот, приходил. Если вернуть долг в Николин день, новый год пройдет в достатке. Также в этот период хорошо заключать сделки.

Приметы 19 декабря

Хорошая и ясная погода предвещает морозы;

Какая будет погода на Николу Зимнего, таким станет и Никола Вешний;

Сколько снега выпадет на Николу Зимнего, столько травы будет на Николу Вешнего;

Мороз и ясное небо в этот день несут за собой высокий урожай;

Южный ветер и пониженное атмосферное давление говорят о скором потеплении или снегопаде.

Именины 19 декабря отмечают Максим, Николай, Аглая, Григорий, Илья и Тимофей.

Ранее стало известно, что москвичи делают с новогодними подарками, которые им не понравились.