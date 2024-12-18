День, чтобы вернуть все долги: что обязательно нужно сделать на Николу Зимнего — народные приметы 19 декабря
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День памяти Николая Чудотворца отмечают православные христиане 19 декабря, в народе его называли Николин день или Никола Зимний. Этот период считался сроком платежей, сделок и хозяйственных договоров. А чего точно нельзя делать на Николу Зимнего — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Народные традиции
Память святого Николая Мирликийского, жившего на рубеже III-IV веков в Римской провинции Ликия, почитают православные христиане 19 декабря. По григорианскому календарю День памяти святителя Николая отмечается дважды в год: 22 мая (Никола Вешний) и 19 декабря (Никола Зимний). Никола Зимний — один из наиболее почитаемых среди верующих праздников, связанный со смертью святого в городе Мира 6 декабря (19 декабря).
Люди считали Николая Угодника покровителем русского народа, защитником крестьян и «мужицким заступником». Икона Николая Чудотворца входила в домашний иконостас, ему молились обо всем, веря в доброту и милостивость святого. Народ считал, что перед наступлением суровой зимы Николай Угодник обходит крестьянские хозяйства, проверяя, чтобы они не пустовали, и одаривает людей изобилием и благополучием.
Наши предки отмечали Николин день широко, накрывая богатые столы, обязательно ходили в церковь. По улицам гуляли ряженые и раздавали детям сладости. Считалось, если посвататься в этот день, семья будет крепкой и счастливой.
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Запреты на Николу Зимнего
В Николин день были под запретом тяжелый труд, домашние хлопоты, а также любые ссоры и сквернословие. Считалось, что в этот день хорошо мириться. Наши предки старались не поддаваться в этот период унынию и грусти и совершать больше добрых дел.
На Николу Зимнего пытались не давать в долг, а вот срок платить по счетам, наоборот, приходил. Если вернуть долг в Николин день, новый год пройдет в достатке. Также в этот период хорошо заключать сделки.
Приметы 19 декабря
- Хорошая и ясная погода предвещает морозы;
- Какая будет погода на Николу Зимнего, таким станет и Никола Вешний;
- Сколько снега выпадет на Николу Зимнего, столько травы будет на Николу Вешнего;
- Мороз и ясное небо в этот день несут за собой высокий урожай;
- Южный ветер и пониженное атмосферное давление говорят о скором потеплении или снегопаде.
Именины 19 декабря отмечают Максим, Николай, Аглая, Григорий, Илья и Тимофей.
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