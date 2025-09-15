День ежевики 16 сентября: неочевидная польза главной ягоды осени — замедляет старение и поддерживает сердце

С приходом осени природа дарит одну из самых полезных ягод — ежевику. 16 сентября отмечается неофициальный праздник День ежевики. Однако эта ягода — не просто десерт, а настоящий суперфуд, способный предотвратить множество заболеваний, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

По словам специалиста, глубокий фиолетово-черный цвет ежевики — это ее «визитная карточка» пользы. Его придают антоцианы — мощные растительные пигменты-антиоксиданты.

«Но это далеко не все. В состав ежевики входят витамины: С — нужный для укрепления иммунитета и синтеза коллагена, К — для нормализации свертываемости крови, А — улучшает зрение и здоровье кожи, витамины группы В — для здоровья нервной системы и энергетического обмена. Также в ней есть минералы: марганец — для здоровья костей и метаболизма, калий — отвечает за регуляцию давления, медь, магний, клетчатка растворимая и нерастворимая — это ключевая составляющая отличного пищеварения», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эллаговая кислота и другие полифенолы обладают мощными противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами, добавила терапевт.

«Многие знают, что ягоды полезны, но ежевика выделяется на общем фоне своими целебными эффектами, подтвержденными исследования ми. В первую очередь, это защита мозга и когнитивного здоровья. Это одна из самых впечатляющих "суперспособностей" ежевики», — продолжила Тен.

Фото: [ istockphoto.com/id-art ]

Регулярное употребление ягод, богатых антоцианами, по словам врача, связывают с замедлением скорости когнитивного старения.

«Также ежевика — это мощная поддержка сердечно-сосудистой системы. Она помогает поддерживать контроль уровня сахара в крови и обеспечивает профилактику диабета второго типа. Несмотря на сладкий вкус, ежевика имеет низкий гликемический индекс. Клетчатка замедляет всасывание сахаров в кровь, предотвращая резкие скачки глюкозы и инсулина», — подчеркнула врач.

Кроме того, высокое содержание клетчатки в ягоде нормализует пищеварение, служит пищей для полезных кишечных бактерий (является пребиотиком) и помогает бороться с запорами.

«Несмотря на всю пользу, некоторым людям нужно употреблять ежевику с осторожностью. Например, при наличии камней в почках в анамнезе, а также людям с аллергией на ягоды семейства розовые (клубника, малина, миндаль, яблоки). При приеме антикоагулянтов (разжижающих кровь препаратов) из-за содержания витамина К, который участвует в свертываемости крови», — заключила терапевт.

