Исключить полив и подкормку: что можно и нельзя делать в огороде в Новолуние 21 сентября

Новолуние 21 сентября — время обновления и начала нового цикла. Считается, что в этот период все жизненные соки растений устремляются к корням, делая надземную часть более уязвимой. Поэтому работы в огороде требуют особого подхода, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Элиана Астратова.

По ее словам, в этот день рекомендуется легкое рыхление вокруг растений, так как оно поможет корневой системе лучше дышать.

«Но будьте осторожны, чтобы не повредить корни. Также будет уместно удаление сорняков. Слабая надземная часть растений делает сорняки более уязвимыми. Их удаление в этот период будет более эффективным», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этот день можно заняться подготовкой к зиме, например, мульчированием почвы, чтобы защитить корни растений от грядущих холодов. Также это хорошее время для уборки опавших листьев и веток.

«Новолуние — отличный период для планирования будущих посадок и работ в огороде. Обдумайте, какие культуры вы хотите выращивать в следующем сезоне, и составьте список необходимых материалов», — добавила эксперт.

Не стоит в этот день заниматься посевом и посадкой, так как считается, что в новолуние семена плохо прорастают, а саженцы медленно приживаются.

«Не рекомендуется обрезка и прививка. Любые повреждения надземной части растений могут привести к их ослаблению и болезням. Не желательно заниматься поливом и подкормкой, так как корневая система в этот период менее восприимчива к влаге и питательным веществам», — подчеркнула Астратова.

