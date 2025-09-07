День города в Москве — 2025: дата праздника и афиша мероприятий

В честь 878-летия Москвы, которое будет отмечаться 13 и 14 сентября, жителей и гостей столицы ожидает насыщенная программа. В рамках празднования дня города запланировано 138 разнообразных мероприятий, включая концерты, состязания, спортивные турниры, фестивали, а также обучающие занятия для всех возрастов. Подробнее о том, что стоит посетить — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Концерты звезд и шоу «Кольца Москвы»

Традиционно основные торжества развернутся в центральной части города, в различных административных округах, парках и культурных учреждениях. В частности, на Поклонной горе 13 и 14 сентября пройдут праздничные концерты с участием известных исполнителей и творческих коллективов. В первый день празднования публику порадует концерт артистов «Дорожного радио» (0+), который будет транслироваться на телеканале «Звезда». Второй день будет посвящен патриотическому фестивалю «Музыка гордых» (0+), приуроченному к Году защитника Отечества, организованному Фондом поддержки социальных и культурных инициатив Николая Расторгуева.

На ВДНХ, у знаменитого фонтана «Дружба народов», откроются пять тематических площадок с экранами и художественными инсталляциями. Здесь зрителей ждут музыкальные, литературные и поэтические представления, а также захватывающее шоу «Кольца Москвы» (0+) с использованием спецэффектов. А в культурном центре «Москвич» пройдут интересные мастер-классы для всех желающих.

Фото: [ медиасток.рф ]

Отдых с пользой

Московские высшие учебные заведения также внесут свой вклад в праздничную программу. Например, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова приглашает на «Пирогов-фест» (0+) — уникальное путешествие в увлекательный мир науки, медицины и образования.

В столице в пятый раз пройдет FestTech (12+), организованный Московским физико-техническим институтом. Мероприятие состоится в музее «Атом» на ВДНХ. В программе фестиваля более двадцати различных активностей, включая технологическую ярмарку, состязания роботов и образовательные мастер-классы.

Программы для детей и бесплатный цирк

Специально для семей с детьми разработаны программы на Северном и Южном речных вокзалах. Гостей ждут музыкальные выступления, спортивные состязания, кинопоказы под открытым небом, творческие занятия и развлечения для маленьких жителей города.

Помимо этого, в День города посетители кинопарка «Москино» смогут бесплатно посетить представления цирка шапито (0+) (по предварительной регистрации). Также лучшие артисты циркового искусства России выступят в Измайловском парке и ландшафтном парке «Южное Бутово» (0+).

Фото: [ медиасток.рф ]

Спектакль и показы фильмов

Кинопарк «Москино» также приглашает на музыкальный спектакль «А я иду, шагаю по Москве» (6+) с участием известных артистов. Более двадцати знаменитых исполнителей представят песни о любимой столице. Гостей ждет насыщенная интерактивная программа с мастер-классами, образовательными секциями, шоу колокольного звона, ярмаркой ремесел, оригинальными фотозонами, автограф-сессиями и другими событиями.

В саду имени Н.Э. Баумана состоятся показы кинолент «Я шагаю по Москве» (12+) и «Девушка без адреса» (0+), а также гости могут посетить представление Московского музыкального театра для юных зрителей «На Басманной» (0+). Посетители смогут посетить ретроателье, мастер-класс по рисованию и послушать камерный концерт.

Ранее врач рассказал, обязательно ли вакцинировать ребенка в начале учебного года.