День Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать 21 мая — народные приметы и традиции

Православные верующие 21 мая чтят память Иоанна Богослова. В народе день называют Иван Долгий или Пшеничник. О том, что можно и нельзя делать 21 мая — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Иоанн Богослов — один из двенадцати апостолов Христа. Он был призван Иисусом вместе со своим братом Иаковом стать одним из его ближайших учеников. Он был свидетелем Преображения Господня, Гефсиманского моления и распятия Христа.

После Вознесения Господня Иоанн проповедовал в Иерусалиме, а затем отправился в Эфес, где основал христианскую общину. Ему приписывается авторство Евангелия от Иоанна, трех посланий и Откровения (Апокалипсиса). В народе Иоанн Богослов почитается как покровитель писателей, книгоиздателей и всех, чья деятельность связана со словом. Ему молятся об озарении и помощи в творчестве.

В этот день в церквях совершаются торжественные богослужения, посвященные апостолу. Существует традиция освящать в этот день пшеницу, которую затем хранят до следующего посева. Считается, что освященное зерно принесет хороший урожай.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

День с дождями — будет хороший урожай грибов;

Радуга утром — к дождю, вечером — к хорошей погоде, а три радуги — к длительному ветру;

Цветки желтой акации не издают запаха — к засухе;

Месяц в дымке — ненастье затянется;

Облака плывут вверх — погода будет ясной, вниз — жди дождя;

Красное небо с вечера сулит хорошую погоду;

Тучи сбились в одну кучу — будет ненастье;

Накануне хозяйки пекли пшеничные пироги, которыми угощали прохожих и соседей, однако есть такой пирог самому нельзя;

Зацвела черемуха — пора сеять пшеницу;

Нельзя ругаться с близкими, чтобы ссора не затянулась надолго;

Хозяйки не стирали и не гладили в Иванов день, чтобы одежда быстро не износилась;

Мужчины не занимались тяжелым трудом во дворе, а также ремонтом.

Именины в этот день празднуют: Иван, Арсений, Адриан, Евдокия, Ефросинья, Александра, Клавдия, Кристина, Матрена, Фаина, Юлия.

Ранее священник рассказал, кому молиться об успешной сдаче ЕГЭ.