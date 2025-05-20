День Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать 21 мая — народные приметы и традиции
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Православные верующие 21 мая чтят память Иоанна Богослова. В народе день называют Иван Долгий или Пшеничник. О том, что можно и нельзя делать 21 мая — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Иоанн Богослов — один из двенадцати апостолов Христа. Он был призван Иисусом вместе со своим братом Иаковом стать одним из его ближайших учеников. Он был свидетелем Преображения Господня, Гефсиманского моления и распятия Христа.
После Вознесения Господня Иоанн проповедовал в Иерусалиме, а затем отправился в Эфес, где основал христианскую общину. Ему приписывается авторство Евангелия от Иоанна, трех посланий и Откровения (Апокалипсиса). В народе Иоанн Богослов почитается как покровитель писателей, книгоиздателей и всех, чья деятельность связана со словом. Ему молятся об озарении и помощи в творчестве.
В этот день в церквях совершаются торжественные богослужения, посвященные апостолу. Существует традиция освящать в этот день пшеницу, которую затем хранят до следующего посева. Считается, что освященное зерно принесет хороший урожай.
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Приметы
- День с дождями — будет хороший урожай грибов;
- Радуга утром — к дождю, вечером — к хорошей погоде, а три радуги — к длительному ветру;
- Цветки желтой акации не издают запаха — к засухе;
- Месяц в дымке — ненастье затянется;
- Облака плывут вверх — погода будет ясной, вниз — жди дождя;
- Красное небо с вечера сулит хорошую погоду;
- Тучи сбились в одну кучу — будет ненастье;
- Накануне хозяйки пекли пшеничные пироги, которыми угощали прохожих и соседей, однако есть такой пирог самому нельзя;
- Зацвела черемуха — пора сеять пшеницу;
- Нельзя ругаться с близкими, чтобы ссора не затянулась надолго;
- Хозяйки не стирали и не гладили в Иванов день, чтобы одежда быстро не износилась;
- Мужчины не занимались тяжелым трудом во дворе, а также ремонтом.
Именины в этот день празднуют: Иван, Арсений, Адриан, Евдокия, Ефросинья, Александра, Клавдия, Кристина, Матрена, Фаина, Юлия.
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