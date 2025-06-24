День молодежи: история, традиции и дата праздника в 2025 году

28 июня по всей России пройдут торжества, приуроченные ко Дню молодежи. В этот день молодежь страны в возрасте от 14 до 35 лет объединяется на различных мероприятиях. Подробнее об истории и традициях праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

День молодежи — один из самых ярких социальных праздников в стране. Он был учрежден указом президента РФ Бориса Ельцина в 1993 году, а его истоки уходят в советское время, когда с 1958 года он отмечался как День советской молодежи.

Официальной датой праздника считалось 27 июня, однако 2 мая 2023 года президент Владимир Путин издал распоряжение «О праздновании Дня молодежи», согласно которому торжества перенесли на последнюю субботу июня. В этом году День молодежи выпадает на 28 июня.

Как отмечают День молодежи

День молодежи в России сопровождается устоявшимися традициями, которые ежегодно охватывают города и поселки по всей стране. Главные из них — открытые концерты, фестивали, спортивные акции и творческие флешмобы. На главных площадках проходят музыкальные шоу, соревнования по воркауту и уличным видам спорта, выступления молодежных коллективов и арт-маркеты.

Фото: [ медиасток.рф ]

Также стало традицией проводить форумы, дискуссионные панели и карьерные марафоны, где молодые люди презентуют свои идеи, получают поддержку от экспертов и власти. В этот день вручаются награды и гранты, проходят экологические акции, волонтерские инициативы и онлайн-челленджи.

Международный День молодежи

Аналогичный праздник есть и на мировом уровне. 12 августа отмечается Международный день молодежи, учрежденный ООН. Он поднимает глобальные темы — права молодежи, доступ к образованию, проблемы экологии и равенство возможностей.

Во многих странах существуют и собственные даты: в Китае — 4 мая, в Индии — 12 января, а в Турции — 19 мая.

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