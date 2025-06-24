Топ-7 лучших бесплатных пляжей Подмосковья

В теплые дни жители Московской области могут искупаться и позагорать на специально оборудованных пляжах. Губернатор Андрей Воробьев опубликовал карту самых популярных и безопасных локаций региона. Подробнее о каждом из мест — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пляж «Волкуша»

Зона отдыха «Волкуша», известная также как пляж Лыткарино между городами Котельниками и Лыткарино. Водоем достигает глубины 12 метров, дно имеет неровный рельеф, с перепадами глубин. Вход в воду в основном постепенный. Для удобства посетителей имеются раздевалки и платные туалеты. В лесной зоне у карьера есть возможность установить палатку для ночлега.

Любители активного отдыха могут воспользоваться площадками для игры в пляжный волейбол, взять напрокат спортивный инвентарь, а также заняться водными видами спорта. Для маленьких посетителей предусмотрены игровые зоны с надувными бассейнами, небольшими горками и качелями.

Городской пляж Солнечногорска

На побережье озера Сенеж находится городской пляж Солнечногорска. Береговая линия, отведенная под пляжную зону, тянется примерно на 119 метров, а ее ширина варьируется от 30 до 50 метров.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Среди удобств, предлагаемых посетителям, имеется деревянный причал длиной около 20 метров, предназначенный для прыжков в воду, шезлонги из дерева с навесами, а также возможность использования личного зонта от солнца. Имеются туалеты, раздевалки, душевые кабины, служба спасателей и медицинский пункт, гарантирующие безопасность купающихся.

Зона отдыха у Загорского моря

В Сергиевом Посаде, в районе Семхоз, находится популярная зона отдыха у воды — Загорское море. Этот искусственно созданный водоем со всех сторон окружен живописным хвойным лесом. На берегах расположены два оборудованных пляжа: северный и южный, находящиеся друг напротив друга.

Инфраструктура пляжей включает в себя: кабинки для переодевания, удобные шезлонги, скамейки и столы, некоторые из которых защищены навесами. Также для посетителей имеются качели для отдыха, мусорные баки и туалеты, специально оборудованные детские зоны и пункт проката лодок и водных велосипедов (на южном берегу).

Пляж «Живописная бухта»

«Живописная бухта» – это пляжная территория, находящаяся в Красногорском районе Подмосковья. Она расположена на побережье одноименной бухты Москвы-реки, по соседству с парковой зоной «Липовая роща». Пляж с песчаным покрытием оборудован шезлонгами и солнцезащитными зонтами. Также здесь можно найти уединенные зоны с лежаками, искусно вырезанные прямо в прибрежном склоне.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Главной достопримечательностью является многоярусный амфитеатр, выполненный из дерева и габионов. На верхнем уровне находится зона для занятий спортом, площадки для йоги, а также места для пикников со столами и стульями.

Пляж на Исаакиевском озере

Пляж на Исаакиевском озере в Орехово-Зуево — это просторный песчаный пляж, расположенный вдоль восточного берега водоема. Для обеспечения безопасности купающихся, зона для плавания обозначена буйками. На территории пляжа предусмотрены отдельные зоны с мангалами и уютными беседками, где можно организовать пикник и отдохнуть компанией. Любителям активного отдыха придется по душе большая спортивная площадка.

В летний сезон на пляже работает выездное кафе, предлагающее прохладительные напитки и легкие закуски. Для комфортного отдыха можно арендовать шезлонг. Для тех, кто предпочитает водные развлечения, имеются пункты проката водного инвентаря, где можно найти все необходимое для занятий вейкбордингом и сапбордингом. На протяжении всего пляжного сезона за безопасностью отдыхающих следят опытные спасатели.

Пляж на Суворовских прудах

В городском округе Лосино-Петровский находится бесплатный песчаный пляж на Суворовских прудах, занимающий площадь в половину гектара. Зона для купания обозначена буйками, а ширина береговой линии составляет 50 метров.

На территории пляжа созданы все условия для комфортного отдыха: есть спасательный пост, туалеты, кабинки для переодевания, летнее кафе, деревянный пирс для прогулок и удобные лавочки. Для любителей активного отдыха оборудованы песчаная площадка для мини-футбола и баскетбольная площадка.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Пляж в парке «Авангард»

Пляж на Западном пруду в парке «Авангард» — это официально разрешенное и благоустроенное место для купания и отдыха в Электростали. Посетителям доступны шезлонги и теневые навесы для комфортного пребывания на солнце. Для удобства предусмотрены раздевалки и туалеты, а за безопасностью отдыхающих следит спасательный пост.

Любители активного отдыха могут взять в аренду сапборд, лодку или катамаран, а также поиграть в волейбол на одной из двух площадок. Для проведения досуга на пляже есть кафе, беседки с мангальными зонами и парковка для автомобилей. Прибрежная зона обработана от комаров и клещей, а дно пруда очищено от мусора.

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