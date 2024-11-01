День народного единства: почему мы отмечаем 4 ноября — история праздника

День народного единства отмечается в Россия 4 ноября. Праздник был учрежден в 2004 году, впервые его встретили в 2005 году. Интернет-портал «Подмосковье сегодня» рассказывает о древней истории Дня народного единства.

День освобождения Москвы от польских интервентов

Несмотря на то, что День народного единства в современной России достаточно молодой праздник, корнями он уходит глубоко в историю. Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что 4 века назад, во времена раскола и междоусобиц, многонациональный народ нашей страны объединился, чтобы сохранить ее независимость и государственность.

Конец XVI-начало XVII веков — Смутное время в истории России. В 1584 году умер первый русский царь Иван Грозный, и на престол взошел его слабоумный и бездетный сын Федор. В 1598 году наследник Ивана IV скончался — династия Рюриковичей пресеклась. В стране наступила Смута, ознаменовавшаяся заговорами, переворотами и интервенциями.

Попытка первого ополчения освободить страну от польских интервентов не увенчалась успехом, и было собрано второе ополчение, его возглавили земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное войско заняло Китай-город в Москве — столица была освобождена от иноземцев. Считается, что покровительницей ополчения была чудотворная Казанская икона Божией Матери — с ней народ пришел в столицу.

Фото: [ Картина М. Скотти. «Минин и Пожарский». 1850 год. сommons.wikimedia/Mikhail Scotti ]

После изгнания поляков руководители ополчения разослали грамоты о созыве Земского собора. Зимой 1613 года Земский собор избрал нового царя Михаила Федоровича, ставшего первым в династии Романовых. Смутное время закончилось.

В 1818 году на Красной площади в Москве установили памятник Минину и Пожарскому. Монумент возвели на народные пожертвования, над его созданием работали даже во время Отечественной войны 1812 года.

История праздника

В память об освобождении Москвы царь Алексей Михайлович в 1649 году установил празднование Дня Казанской иконы Божией Матери, с которой ополчение изгоняло интервентов. Церковно-государственный праздник отмечали с XVII до XX век — вплоть до 1917 года.

Фото: [ freepik.com ]

Современные православные христиане почитают Казанскую икону Пресвятой Богородицы 4 ноября (22 октября по старому стилю), как это было установлено в 1649 году, и 21 июля (8 июля по старому стилю) — в честь обретения иконы.

В Советском Союзе 4 ноября не праздновали. С 1918 года начали отмечать годовщину Октябрьской революции 7 ноября (25 октября по старому стилю) — с 1996 по 2004 год эта дата считалась Днем согласия и примирения.

В 2004 году Межрелигиозный совет России предложил вновь сделать 4 ноября праздником — Днем народного единства. Впервые его отметили в 2005 году. Выходной с 7 ноября, получившего статус памятной даты — День Октябрьской революции 1917 года, перенесли на 4 число. В 2024 году День народного единства отмечается в понедельник.