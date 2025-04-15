День Никиты Исповедника: православный праздник 16 апреля, история, приметы и традиции

Православные верующие 16 апреля чтят память преподобного Никиты Исповедника. В народном календаре день называется Никита-Водопол. Подробнее о приметах и поверьях дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Преподобный Никита Исповедник родился в благочестивой семье и с ранних лет почувствовал тягу к духовной жизни. Оставшись сиротой, Никита посвятил себя служению Богу, приняв монашеский постриг. В обители он прославился своим смирением, послушанием и усердием в молитве. Когда же началась эпоха иконоборчества, Никита выступил в защиту святых икон, обличая еретиков и утверждая православную веру. За свою твердость и непоколебимость он был подвергнут жестоким гонениям и мучениям. Однако ни пытки, ни угрозы не смогли сломить его дух.

Преподобный был заключен в темницу, где провел много лет, продолжая молиться и поддерживать других исповедников веры. Он стал примером стойкости и мужества для всех православных христиан. После восстановления иконопочитания Никита был освобожден и вернулся в монастырь, где мирно окончил свои дни.

В этот день православные христиане посещают храмы, молятся святому Никите, прося у него помощи и заступничества. Традиционно пекут постное печенье в форме крестиков, как символ веры и стойкости святого. Также принято оказывать помощь нуждающимся и совершать дела милосердия, подражая жизни преподобного Никиты.

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Приметы

Ветер с юга — яровые будут расти хорошо;

Много березового сока — лето будет дождливое;

Олени перекочевывают на большие расстояния — к ухудшению погоды;

После первого грома похолодало — лето может оказаться холодным;

Если ветер дует с Севера, то скоро пойдет дождь;

Дождь идет — весна будет поздней и ненастной;

Если во время грозы раскаты грома слышатся долго и не резко — жди затяжного ненастья, если отрывисто — будет ясно;

Лошади похрапывают — будет ненастье, голову запрокидывают вверх — жди дождя;

В этот день не подходили к водоемам с пустыми руками и не шумели возле них, так как боялись водяного;

Нельзя резко ставить стакан или чашку на стол, если пролить воду — можно совершить большую ошибку в ближайшее время;

Не стоит выливать воду, которая осталась от мытья полов — лучше вылить на следующий день;

Нельзя смотреть, как дерутся кошка с собакой, чтобы не поссориться с родными.

Именины в этот день празднуют: Никита, Мартин, Феодосия.

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