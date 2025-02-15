День Николая Японского 16 февраля: народные приметы, запреты и традиции

Православная церковь 16 февраля чтит память равноапостольного Николая Японского, а также продолжается великий праздник Сретение Господне. Подробнее о святом и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Равноапостольный Николай Японский, также известный как Иван Дмитриевич Касаткин — выдающийся миссионер 19-го века, основатель Японской Православной Церкви. Он родился в 1836 году в Смоленской губернии и посвятил свою жизнь распространению христианства в Японии.

Прибыв в Хакодате в 1861 году, Николай углубленно изучал японский язык, культуру и религию. Его проповедь, основанная на глубоком понимании местной специфики, принесла плоды: первые японцы приняли православие. Он перевел Священное Писание и богослужебные книги на японский язык, основал семинарию, монастыри и приюты. Благодаря его трудам к началу 20-го века Японская Православная Церковь насчитывала десятки тысяч верующих.

В этот день православные верующие вспоминают подвиг Николая. В храмах совершаются праздничные богослужения, звучат тропари и кондаки, посвященные ему. Также 16 февраля нельзя носить черную одежду и брать деньги в долг, а чтобы задобрить домового — после ужина на ночь оставляли в углу горшочек каши.

Приметы

Ночью был иней — днем оттепели не будет;

Над замерзшей рекой стелется пар или дым — к холодам;

Кошка скребет пол — к ветру и метели;

Снегопад 16 февраля — к ненастному, дождливому лету;

Чтобы задобрить домового — после ужина оставляли в углу горшочек каши на ночь;

Чем раньше начнешь хлопотать по хозяйству — тем проще будет встретить весну;

Нельзя носить черные вещи и брать взаймы деньги — к мелким неприятностям;

Существует традиция украшать веники в этот день, так как именно под ним живет домовой;

В эту ночь домовой приходит на конюшню и катается на лошадях, может даже заездить их, поэтому к гриве лошади привязывали по кнуту и пару портянок;

Не починить износившуюся сбрую в этот день — к неприятностям.

Именины в этот день празднуют: Адриан, Азарий, Анна, Влас, Гавриил, Диодор, Дмитрий, Еввул, Клавдиан, Клавдий, Николай, Папий, Роман, Святослав, Семён, Симон.

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