День отдыха от праздников 4 июля: как, кто и почему отмечает его

Каждый год 4 июля во многих странах мира отмечается необычный неофициальный праздник — День отдыха от праздников. Это своеобразный «антипраздник», призванный дать людям передышку от бесконечных торжеств, шумных мероприятий и календарных дат. История и традиции — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

От шутки — к международной традиции

История праздника уходит в начало 1990-х годов. Инициатива появилась в Лондоне, где сотрудники одной из компаний по организации торжеств решили устроить флешмоб с посланием: «Никаких праздников — хотя бы на день!». Устав от постоянной работы на мероприятиях, они предложили провести день в домашней обстановке, перед телевизором, на прогулке или за книгой — без гостей, без салютов, без поводов.

Позже идея распространилась по интернету, и в 2000-х годах праздник вышел за пределы Великобритании. Особенно активно его подхватили работники индустрии развлечений — актеры, телеведущие, аниматоры, циркачи, музыканты и другие, чья профессия связана с бесконечным созданием праздников для других.

Этот день приобрел популярность среди тех, кто чаще других сталкивается с эмоциональным выгоранием на фоне публичной активности. Интернет и соцсети сыграли ключевую роль в распространении этой традиции. Этот праздник особенно популярен среди неформалов.

Традиции празднования

Главная традиция — ничего не отмечать. День отдыха от праздников не предполагает фейерверков, тортов, костюмов или поздравлений. Его цель — тишина и личное пространство. Популярные способы «празднования»: отключить уведомления в соцсетях, не участвовать в мероприятиях, не принимать гостей, отдохнуть дома, заняться собой или хобби, избежать любых форм поздравлений или организационной суеты.

Например, в Великобритании есть несколько подобных дней, когда можно не работать, просто отправив работодателю сообщение о внезапном ухудшении здоровья. При этом на следующий день никто не потребует от сотрудника справку или больничный.

В России этот праздник пока что не получил большой популярности, однако у граждан всегда есть возможность отметить его в полной мере.

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