Нельзя купаться в реках и озерах: народные приметы и запреты в Солнцестой 30 июня

Православные верующие 30 июня чтят память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. В народном календаре на эту дату приходится Солнцестой. Что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Согласно житию, воспитанные в христианской вере, братья Мануил, Савел и Исмаил поступили на военную службу к персидскому царю Аламундару. В составе персидского посольства они прибыли в Константинополь для заключения мирного договора с императором Юлианом Отступником.

Во время языческого жертвоприношения, устроенного в честь прибытия посольства, Мануил, Савел и Исмаил отказались участвовать в идолопоклонстве, открыто исповедав свою веру во Христа. Император, разгневанный их непокорностью, подверг братьев жестоким пыткам, требуя отречения от христианства. Несмотря на мучения, святые мученики не отказались от своей веры. За это они были обезглавлены. Их тела были брошены на сожжение, но остались невредимыми. Христиане тайно погребли останки святых мучеников.

Верующие в этот день обращаются к святым с молитвами об укреплении веры, о помощи в борьбе с искушениями и о заступничестве перед Господом. Плохой приметой считается сорвать кувшинку, а также нельзя давать в долг и купаться в реках и озерах. А вот для того, чтобы забрать долг — самое время.

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Приметы

Если в июне частые зарницы — будет хороший урожай;

Крот роет нору глубоко — к устойчивой сырой погоде;

Птицы жмутся к домам — к туману;

Иссохшее болотистое место делает вновь влажным — перед дождем;

Звери чаще начинают чихать — к ненастью;

Не стоит ругаться, ссориться и конфликтовать 30 июня, особенно возле водоемов, чтобы не усилить негатив;

Не купались в этот день в озерах и реках;

Нельзя давать взаймы, а забирать долги можно;

Плохой приметой считается сорвать кувшинку в этот день — это может привести к несчастью.

Именины в этот день празднуют: Иосиф, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Савелий, Пелагея.

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