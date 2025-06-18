День памяти и скорби в Москве в 2025 году: афиша мероприятий с 19 по 22 июня

22 июня исполняется 84 года со дня начала Великой Отечественной войны, а 9 мая Россия масштабно отпраздновала 80-летие Победы. Как пройдет День памяти и скорби в Москве — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Музей Победы

22 июня, в День памяти и скорби, Музей Победы на Поклонной горе будет открыт для бесплатного посещения. Исключение составляют лишь две ключевые экспозиции: «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

С полуночи в Зале Памяти и Скорби стартует Всероссийская акция «Свеча памяти». Она приурочена к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В течение всего дня, с 10:00 до 20:30, каждый сможет зажечь свечу и почтить память павших. В 12:15 по московскому времени в музее, как и по всей стране, будет объявлена минута молчания. Все экскурсии и кинопоказы временно приостановят, а тишину залов заполнит звук метронома — в знак общей скорби.

Стоимость билета на экспозицию «Подвиг Народа» — 600 рублей с человека, на экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!» — 7,5 тыс. рублей за группу (от 1 до 15 человек). Возрастное ограничение — 12+.

Памятные церемонии в округах Москвы

В преддверии Дня памяти и скорби мероприятия пройдут и в районах Северо-Западного административного округа столицы:

20 июня, 11:00 — церемония у памятника «Долговременная огневая точка» в Покровском-Стрешневе;

20 июня, 11:00 — возложение цветов у мемориала «Героям Панфиловцам» в Северном Тушине;

20 июня, 11:00 — памятная акция у скульптурной группы «Ополченцы» в Хорошево-Мневниках;

21 июня, 11:00 — возложение цветов в Куркино у знака «Памяти защитников Отечества».

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Программа Центрального музея ВС РФ

22 июня с 10:00 до 18:00 в залах и на открытых площадках Центрального музея Вооруженных Сил России пройдет серия тематических мероприятий:

С 10:00 до 18:00 в фойе — акция «Письмо солдата — письмо солдату»;

С 10:00 до 15:00 в Зале музейной педагогики — показ документального цикла «Без срока давности» о геноциде советского народа в годы войны;

С 11:00 до 16:00 — квест-викторина «Нам нужна Победа!» по истории ВОВ;

В 12:15 — минута молчания в Зале Победы у Знамени Победы с участием почетного караула;

С 16:00 до 16:45 — встреча с Раисой Ивановной Росляковой, очевидцем начала войны в городе Узловая Тульской области.

Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Мероприятия в Национальном центре «Россия»

Национальный центр «Россия» также присоединится к памятной дате. Центр организует лекции, встречи и запускает новый туристический проект — «Маршруты Победы».

Лекция «Загадки фронта: артефакты войны»

В четверг, 19 июня, в 19:00 на мероприятии эксперты представят редкие архивные документы, расскажут о первых часах войны и малоизвестных фактах 1941 года. В числе тем — уникальные находки, исторические реликвии, судьбы фронтовиков и проблемы сохранения памятников.

Фото: [ медиасток.рф ]

Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте. Количество мест ограничено. Возрастное ограничение — 12+.

«Маршруты Победы»

«Маршруты Победы» — первые варианты путешествий в рамках нового туристического проекта «Маршруты выходного дня». Проект организован совместно с Национальным выставочным центром «БелЭкспо» (Беларусь) после подписания соглашения о сотрудничестве. «Маршруты Победы» — часть инициативы по развитию уикенд-туризма и патриотического воспитания молодежи. Он пройдет с 20 по 22 июня и с 28 по 29 июня.

Краткосрочные маршруты охватывают Москву, Подмосковье, а также города Беларуси — Минск, Витебск, Брест. Турпакеты включают трансфер, входные билеты в музеи, услуги гидов, проживание и питание (обеды). Стоимость: двухдневный тур — от 22 тыс. рублей (или 880 белорусских рублей), трехдневный — от 35 тыс. рублей (или 1,4 тыс. белорусских рублей).

Следует учитывать, что дорога до Москвы и обратно в стоимость не включена. Забронировать тур и уточнить информацию можно на официальном сайте. Количество мест ограничено. Возрастное ограничение — 12+.

Ранее стали известны традиции Дня памяти и скорби.