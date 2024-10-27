День памяти святого Ефимия: народные приметы на 28 декабря

День памяти святого Ефимия, а в народе — Ефимий осенний, отмечается православной церковью ежегодно 28 октября. Подробнее о жизни святого и народных поверьях на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святой Ефимий Осенний жил в 4 веке. Он родился в благочестивой семье, в окружении молитв и добродетелей. С молодых лет святой стремился к уединению, отказываясь от мирских благ ради служения Богу. Он стал монахом, приняв обеты и погрузившись в аскетические подвиги. Его жизнь полноценно состояла из молитвы, поста и помощи нищим. Особое внимание святой уделял борьбе с язычеством, и его проповеди привлекали множество последователей. Он явил миру чудеса, исцеляя больных и помогая страждущим.

Издавна в этот день было принято собираться в компании, чтобы поделиться воспоминаниями о своих близких. Также зажигались свечи, которые оставляли на подоконниках в знак уважения к ушедшим. Традиции праздника также включают в себя обряды очищения: люди приговаривают молитвы, чтобы отпустить обиды и принести в дом мир и гармонию.

Приметы

Свинья чешется — значит будет тепло, визжит — к ненастью, а таскает солому — к буре;

Если появились комары, значит зима ожидается мягкая;

Если небо в этот день чистое, голубое и ясное, значит хорошая погода сохранится;

Понижение атмосферного давления, согласно приметам, предвещает ветреную погоду с осадками;

Тучи сбегаются в одно место — к ненастью;

На Ефимия Осеннего было принято убирать пчел на зимнее хранение;

Девушки не ходили с распущенными волосами, но и не плели косы;

Согласно приметам, 28 октября нельзя грустить, потому что Домовой обидится.

Именины в этот день празднуют: Денис, Иван, Дмитрий, Ефим, Афанасий, Лукьян.

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