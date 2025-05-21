День перенесения мощей Николая Чудотворца 22 мая: история, приметы и традиции Николы Вешнего

Православная церковь 22 мая празднует перемещение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бари. Он жил в IV веке и известен своей добротой, милосердием и многочисленными чудесами. В народе дату называют Никола Вешний. Подробнее о празднике, истории и традициях дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Биография святого и история праздника

Святитель Николай родился в патриархальной семье в городе Патара Ликийского. Он стал епископом в Мире Ликийских, где помогал бедным и нуждающимся.

Со временем Николай Чудотворец стал покровителем детей, моряков, купцов и всех тех, кто нуждается в помощи и защите. Его образ милосердного и заботливого пастыря быстро завоевал популярность, и он стал одним из самых почитаемых святых во всей христианской традиции.

Кроме того, святитель является прообразом Санта Клауса и Деда Мороза, так как считается помощником и покровителем детей.

Фото: [ медиасток.рф ]

Чудеса святого и традиции дня

Одним из самых известных чудес Николая Чудотворца является его вмешательство в судьбу трех бедных сестер. Согласно преданию, их отец не мог обеспечить их приданым, и в результате они рисковали быть проданными в рабство. Узнав о их бедственном положении, Николай тайно бросил в окно три мешка золота, что спасло девушек и позволило им вступить в брак, избежав позорной участи.

Еще одним знаменитым чудом является спасение моряков. Николай, находясь на берегу, увидел, как корабль, подвергшийся шторму, тонет. Он молился за моряков, и буря утихла, а судно было спасено. Это укрепило веру его последователей в его заступничество и возможность чудесной помощи в трудные времена.

Один из основных обычаев заключается в посещении храмов и проведении богослужений, где верующие молятся святому Николаю, просят заступничества и совершают покаяние. Люди стараются прийти на службы с хорошими намерениями, прося о помощи не только для себя, но и для близких, особенно для детей, святой считается их особым покровителем.

Фото: [ медиасток.рф ]

Приметы

Если в этот день дождь — будет хлеб и рожь;

Гром ночью — к хорошей погоде;

Зацвела ольха — можно сеять гречиху;

До этого дня в реке никогда не купались — грех и вред для здоровья, так как вода еще не прогрелась;

Лягушки заквакали — будет хороший урожай овса;

Рябина зацветает рано — к короткой осени;

Хозяйки не занимались тяжелой работой в доме и огороде;

Нельзя убивать пауков в этот день, а также обижать животных, детей и слабых;

Нельзя грустить, унывать и ссориться на Николу Вешнего.

Именины в этот день отмечают: Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

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