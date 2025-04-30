День Победы в Москве — 2025: будет ли салют и где его смотреть

Одну из важнейших дат в истории современной России — День Победы — отметят уже на следующей неделе. Традиционно во время празднования проходят парад Победы на Красной Площади и культурные мероприятия. А уже вечером в нескольких точках Москвы и области запускают салюты. Будут ли фейерверки в этом году и где их можно увидеть — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Будет ли салют на 9 Мая

В честь празднования Дня Победы в различных городах обычно устраивают фейерверки, которые начинаются в 22:00 по местному времени. Продолжительность фейерверков зависит от количества залпов и обычно составляет около 10 минут.

Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, салют в Москве на 9 Мая ожидается. Кроме того, в День Победы проведут парад на Красной Площади, однако праздничный концерт из программы на 2025 год исключили.

Фейерверки в столице организуют множество ведомств: администрация и управление делами президента, Минобороны, МЧС, МВД и правительство Москвы. При этом информации о салюте в Подмосковье на данный момент нет.

Фото: [ медиасток.рф ]

Где смотреть салют на День Победы в Москве

На 9 Мая салюты ежегодно запускают в нескольких точках города. Горожане традиционно могут насладиться салютом в следующих зонах:

Измайловский парк

Адрес: территория городка имени Баумана, дом 3

В Измайловском парке фейерверк запускают сразу из нескольких мест, поэтому насладиться им можно практически отовсюду. Но лучше всего это сделать с обзорной площадки у берега Серебряно-Виноградного пруда или рядом с домом № 7 на аллее Большого Круга.

Поклонная гора

Адрес: станция метро «Парк Победы», парк Победы на Поклонной горе

В честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве традиционно устраивают грандиозный салют. Это место всегда привлекает большое количество людей, поэтому лучше приехать заранее. Чтобы увидеть фейерверки, лучше всего подняться на смотровую площадку парка Победы, которая расположена в 400 метрах от музея на Аллее партизан.

Пруды в Южном Бутово

Адрес: улица Адмирала Лазарева, дом 63, корпус 2

Еще одно место для наблюдения за салютом в честь Дня Победы — пруды в Южном Бутове. Фейерверк будет запущен в непосредственной близости от Черневских прудов — его можно будет увидеть с берега, а если погода позволит, то можно будет удобно расположиться на оборудованных пляжах.

Фото: [ медиасток.рф ]

Лужнецкая набережная

Адрес: Лужнецкая набережная, дом 24, корпус 6

На территории спортивного комплекса «Лужники» находится одна из самых впечатляющих локаций. Она расположена рядом с Большой спортивной ареной, в непосредственной близости от олимпийского комплекса.

Салют, который проходит в «Лужниках», считается одним из самых масштабных в Москве, уступая только главному салюту, который проходит на Поклонной горе.

Парк Сокольники

Адрес: Сокольнический вал, дом 1, строение 1

В честь Дня Победы в парке «Сокольники» вечером 9 мая проводится красочный салют. Лучшее место для наблюдения — Фонтанная площадь. А в ожидании начала фейерверка можно прогуляться по цветущим аллеям под песни военных лет или посетить розарий.

ВДНХ

Адрес: проспект Мира, дом 119

В честь Дня Победы на ВДНХ традиционно устраивают масштабные гуляния. Это место привлекает людей концертами и выставками о военных годах. Кроме того, посетители могут познакомиться с национальными павильонами разных стран бывшего Советского Союза.

Вечером на ВДНХ проходит красочный салют, который можно увидеть с нескольких точек. Лучшее место для наблюдения — Главная аллея и площадь Дружбы народов.

Фото: [ медиасток.рф ]

Где еще можно увидеть салют в Москве

В случае невозможности личного присутствия в городе — все федеральные каналы традиционно будут транслировать фейерверк в честь Дня Победы. Кроме того, в режиме реального времени можно будет следить за происходящим на онлайн-платформах.

Также салют можно будет увидеть во время прогулки по Нагатинской, Дербеневской, Софийской и Пресненской набережным.

Салют в Подмосковье: где пройдет

На данный момент точной информации о салюте в Московской области нет, однако в прошлом году масштабное мероприятие прошло в Центральном парке «Патриот». Салют состоялся в 22:00 на территории Музейно-храмового комплекса.

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