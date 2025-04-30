День Победы в Москве — 2025: будет ли салют и где его смотреть
Фото: [медиасток.рф]
Одну из важнейших дат в истории современной России — День Победы — отметят уже на следующей неделе. Традиционно во время празднования проходят парад Победы на Красной Площади и культурные мероприятия. А уже вечером в нескольких точках Москвы и области запускают салюты. Будут ли фейерверки в этом году и где их можно увидеть — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Будет ли салют на 9 Мая
В честь празднования Дня Победы в различных городах обычно устраивают фейерверки, которые начинаются в 22:00 по местному времени. Продолжительность фейерверков зависит от количества залпов и обычно составляет около 10 минут.
Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, салют в Москве на 9 Мая ожидается. Кроме того, в День Победы проведут парад на Красной Площади, однако праздничный концерт из программы на 2025 год исключили.
Фейерверки в столице организуют множество ведомств: администрация и управление делами президента, Минобороны, МЧС, МВД и правительство Москвы. При этом информации о салюте в Подмосковье на данный момент нет.
Фото: [медиасток.рф]
Где смотреть салют на День Победы в Москве
На 9 Мая салюты ежегодно запускают в нескольких точках города. Горожане традиционно могут насладиться салютом в следующих зонах:
Измайловский парк
Адрес: территория городка имени Баумана, дом 3
В Измайловском парке фейерверк запускают сразу из нескольких мест, поэтому насладиться им можно практически отовсюду. Но лучше всего это сделать с обзорной площадки у берега Серебряно-Виноградного пруда или рядом с домом № 7 на аллее Большого Круга.
Поклонная гора
Адрес: станция метро «Парк Победы», парк Победы на Поклонной горе
В честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве традиционно устраивают грандиозный салют. Это место всегда привлекает большое количество людей, поэтому лучше приехать заранее. Чтобы увидеть фейерверки, лучше всего подняться на смотровую площадку парка Победы, которая расположена в 400 метрах от музея на Аллее партизан.
Пруды в Южном Бутово
Адрес: улица Адмирала Лазарева, дом 63, корпус 2
Еще одно место для наблюдения за салютом в честь Дня Победы — пруды в Южном Бутове. Фейерверк будет запущен в непосредственной близости от Черневских прудов — его можно будет увидеть с берега, а если погода позволит, то можно будет удобно расположиться на оборудованных пляжах.
Фото: [медиасток.рф]
Лужнецкая набережная
Адрес: Лужнецкая набережная, дом 24, корпус 6
На территории спортивного комплекса «Лужники» находится одна из самых впечатляющих локаций. Она расположена рядом с Большой спортивной ареной, в непосредственной близости от олимпийского комплекса.
Салют, который проходит в «Лужниках», считается одним из самых масштабных в Москве, уступая только главному салюту, который проходит на Поклонной горе.
Парк Сокольники
Адрес: Сокольнический вал, дом 1, строение 1
В честь Дня Победы в парке «Сокольники» вечером 9 мая проводится красочный салют. Лучшее место для наблюдения — Фонтанная площадь. А в ожидании начала фейерверка можно прогуляться по цветущим аллеям под песни военных лет или посетить розарий.
ВДНХ
Адрес: проспект Мира, дом 119
В честь Дня Победы на ВДНХ традиционно устраивают масштабные гуляния. Это место привлекает людей концертами и выставками о военных годах. Кроме того, посетители могут познакомиться с национальными павильонами разных стран бывшего Советского Союза.
Вечером на ВДНХ проходит красочный салют, который можно увидеть с нескольких точек. Лучшее место для наблюдения — Главная аллея и площадь Дружбы народов.
Фото: [медиасток.рф]
Где еще можно увидеть салют в Москве
В случае невозможности личного присутствия в городе — все федеральные каналы традиционно будут транслировать фейерверк в честь Дня Победы. Кроме того, в режиме реального времени можно будет следить за происходящим на онлайн-платформах.
Также салют можно будет увидеть во время прогулки по Нагатинской, Дербеневской, Софийской и Пресненской набережным.
Салют в Подмосковье: где пройдет
На данный момент точной информации о салюте в Московской области нет, однако в прошлом году масштабное мероприятие прошло в Центральном парке «Патриот». Салют состоялся в 22:00 на территории Музейно-храмового комплекса.
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