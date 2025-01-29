День преподобного Антония 30 января. О чем предупреждают народные приметы

День преподобного Антония Черноезерского чтит православная церковь 30 января. В народе дату называют Антонов день. О чем предупреждают приметы и чем запомнился святой — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Преподобный Антоний Черноезерский — один из самых почитаемых святых русского православия, чья жизнь стала символом преданности, духовности и любви к Богу. Он родился в семье благочестивых христиан и с юных лет ощущал призыв к монашеской жизни. Его путь лежал через множество испытаний, включая духовные искушения и физические страдания, но с каждым шагом он укреплял свою веру.

После долгих странствий, Антоний обрел покой в Черноезерской пустыне, где основал монастырь, ставший духовным центром для многих. В этот день верующие собираются в храмах, чтобы почтить память святого. Издавна старались запутать нечисть 30 января. Для этого нужно было выйти на перекресток, а позже — вернуться домой, шагая задом наперед.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Обильный иней на деревьях — к устойчивой малооблачной погоде;

Солнце выглянуло только в полдень — к ранней весне;

Месяц с крутыми рогами — к солнечной, но морозной погоде;

Безветренный, но облачный ветер — к затяжной стуже;

Вороны летают и кружат стаями — к морозу;

В старину в этот день запутывали нечисть, чтобы она не подходила близко к дому — шли на перекресток и задом наперед возвращались к дому;

Если на Антона устанавливалась теплая погода, на следующий день ударят сильные морозы;

Весь день идет снег — весна будет поздней;

Если весь день оттепель — будет ранняя весне и хороший улов;

Если белки собрались стайкой, то в ближайшее время наступят трескучие морозы.

Именины в этот день празднуют: Павел, Антонина, Виктор, Антон, Иван, Савелий, Георгий.

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