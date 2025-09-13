День рождения Медведева: самые резкие цитаты в Telegram о НАТО, Западе и Украине

14 сентября свой день рождения празднует Дмитрий Медведев — бывший президент РФ и премьер-министр, а ныне заместителя председателя Совета безопасности России. Ему исполнится 60 лет. Последние годы его имя чаще всего мелькает с резкими постами в собственном телеграм-канале. Там Медведев превратился в одного из самых цитируемых российских политиков — во многом из-за бескомпромиссного языка и формулировок, которые мгновенно становятся заголовками. В честь его дня рождения интернет-издание «Подмосковье сегодня» собрало подборку самых громких высказываний.

О Западе и врагах России

Медведев не стесняется в выражениях в адрес западных врагов России.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — отметил он.

Европу он называл «некрасиво стареющей», а НАТО и союзников — «атлантическими импотентами». Риторика о будущем Украины также звучит жестко.

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — писал он.

В другом посте Медведев отмечал: нынешние ультиматумы Киева — лишь «детская разминка», и в конечном итоге речь может идти о «тотальной капитуляции киевского режима на условиях России».

Об оппонентах и критиках

В телеграм-канале Медведев охотно использует резкие эпитеты. Европейских политиков он называл «сворой хрюкающих подсвинков» и «термоядерными дегенератами». В одном из постов всплыли даже библейские и религиозные образы: «Сатана, Люцифер и Иблис» — как символы врагов России.

Ключевая мысль, которую Медведев неоднократно повторял: никакие ограничения Запада не способны сломить Россию.

«Адские санкции никого не остановят», — писал он, добавляя, что экономика страны перестраивается и выдержит давление.

Медведев не раз комментировал и роль НАТО. Он предупреждал, что «военные базы НАТО могут оказаться целями», а о возможном вводе миротворцев писал: «они станут законной целью» для российских войск. Что касается отношений США и ЕС, Медведев дал свою оценку последним соглашениям по торговой сделке между западными странами.

«Трамп размазал Европу. … Нынешняя “сделка” с Евросоюзом: … полностью унизительна для европейцев … и конечно, “сделка” носит явно антироссийский характер», — считает политик.

