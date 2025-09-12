Исторический приговор в Бразилии: Болсонару осужден за госпереворот и разрушение демократии

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару приговорен к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения по делу о попытке государственного переворота. После госсекретарь США Марко Рубио написал в соцсетях, что американцы примут ответные меры из-за приговора Болсонару. Что известно о деле и какие действия стоит ожидать от США — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Революционер-неудачник

Верховный суд Бразилии признал его виновным по пяти статьям, включая участие в вооруженной преступной организации, попытку насильственного свержения демократии, организацию госпереворота и порчу государственного имущества и объектов культурного наследия.

Приговор был вынесен 11 сентября 2025 года коллегией из пяти судей, из которых четверо проголосовали за обвинение. Судья Кармен Лусия отметила, что Болсонару пытался «уничтожить основные принципы демократического правового государства», а судья Александр де Моарас охарактеризовал его как лидера «преступной организации», стремящейся вернуть диктатуру в страну.

Приговор стал историческим: Болсонару стал первым бывшим президентом Бразилии, осужденным за покушение на демократию. Кроме него, осуждены семь его соратников, включая бывших министров и военных, что также является прецедентом — впервые за более чем столетие в Бразилии осуждены военные за попытку подорвать демократию.

Болсонару находится под домашним арестом в Бразилиа. Он отвергает обвинения, утверждая, что является жертвой политических преследований, и заявляет о намерении участвовать в президентских выборах 2026 года, несмотря на запрет занимать государственные должности до 2030 года.

Смена власти по-американски

Как отметил политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», американцы будут давить на бразильцев привычными для себя методами.

«Все обойдется, это некая предупредительная история, выстрел в воздух от американцев», — пояснил эксперт.

Но в первую очередь это связано с тем, что у США не получается наводить свои «порядки» в Азии, Европе, Африке и на Ближнем Востоке, считает политолог.

«Соответственно, они занялись Латинской Америкой, потому что это рядом. По поводу ответных мер — инструментарий достаточно простой, который уже тысячу раз был испробован командой президента США Дональда Трампа. Это в основном приоритет экономической изоляции и давления с одной задачей — смена элиты в стране. Цель одна — загнать страну под американский зонтик», — заключил Маркелов.

