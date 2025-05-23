День сотворения мира 25 мая: что нельзя делать, чтобы не привлечь беду — история и традиции

День сотворения мир ежегодно отмечается 25 мая. Эта дата исчисляется по технологии, которая предполагает, что мир был создан в 5493 году до нашей эры. Александрийская эра была доминирующей системой летоисчисления в Византийской империи вплоть до IX века. Об истории дня и как правильно прожить его, чтобы притянуть счастья и уберечь себя от бед, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История

В VI веке византийцы перешли к общему летоисчислению от мировой эры, отсчитывая начало с 1 марта 5508 года до нашей эры. Эта дата основывалась на представлении о сотворении Адама в пятницу, 1 марта первого года.

Книга Бытия описывает создание мира Богом за шесть дней, включая Вселенную, Землю, человека, животных и растения: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт 1, 1–2). Однако раньше люди не отмечали этот день и, вероятно, не знали о нем, поскольку каждый народ использовал свои методы летоисчисления.

Что можно и нельзя делать 25 мая

При благоприятной погоде рекомендуется искупаться в водоеме для укрепления здоровья. Также приветствуется проведение встреч с друзьями и семьей, поскольку считается, что щедрое угощение гостей привлекает благополучие.

Фото: [ istockphoto.com ]

Утром полезно собирать росу, которая в этот день обладает особыми целебными свойствами. В День сотворения мира важно примириться с обидчиками и простить обиды, заменяя негатив позитивной энергией. А незамужним девушкам рекомендуется надевать красную одежду или украшения, чтобы привлечь внимание суженого.

Ложь и клевета в этот день могут привести к болезням зубов или горла, поэтому важно следить за своими словами. Не рекомендуется давать или брать деньги в долг, чтобы сохранить благополучие. Также следует избегать жалоб на судьбу, чтобы не вызвать подавленное настроение. Не стоит проводить день в одиночестве, чтобы избежать тоски и надевать черную одежду, чтобы не притягивать негатив.

Ранее стало известно, когда в 2025 году празднуется Курбан-байрам.