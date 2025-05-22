Курбан-байрам в 2025 году: дата праздника, история, традиции и запреты

Курбан-байрам, один из самых значимых праздников в исламе, в 2025 году будут отмечать 6 июня. Он связан с историей пророка Ибрахима (отождествляется с библейским Авраамом) из 37 суры Корана и его готовностью принести в жертву своего сына Исмаила по повелению Аллаха. Этот акт преданности и веры является основополагающим в исламском учении. Подробнее об истории, традициях и запретах праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

Мусульмане верят, что Аллах, узнав о готовности Ибрахима исполнить Его повеление, вместо Исмаила предоставил ему в жертву барана, демонстрируя тем самым благость и милость. Это событие символизирует готовность человека подчиниться воле Божьей даже в крайних испытаниях.

Курбан-байрам отмечается на десятый день месяца Зуль-хиджа по лунному исламскому календарю, что совмещается с завершением хаджа — паломничества в священный город Мекку. Каждый год миллионы мусульман по всему миру принимают участие в этом празднике, который символизирует жертвенность, щедрость и заботу о бедных и нуждающихся.

Фото: [ медиасток.рф ]

Обычаи и запреты

Одной из центральных традиций Курбан-байрама является жертвоприношение. В этот день мусульмане совершают ритуальный убой животных, чаще всего овец, коз, коров или верблюдов, в память о готовности пророка Ибрахима принести в жертву своего сына по воле Аллаха. Это жертвенное мясо затем делится на три части: одна часть предназначена для самой семьи, другая — для родственников и друзей, а третья — для нуждающихся. Таким образом, этот акт жертвенности становится не только символом преданности, но и способом поддержки бедных.

Важной составляющей праздника являются коллективные молитвы, которые проводятся в мечетях или на открытых площадках. Перед началом молитвы имам произносит проповедь, в которой подчеркивает значение жертвенности и общих ценностей ислама. После этого следуют поздравления и обмен пожеланиями между членами общины. В дни Курбан-байрама принято также навещать близких, друзей и соседей.

Кроме традиций и обычаев, существуют и некоторые запреты, касающиеся поведения в эти дни. В первую очередь, не следует проявлять гнев и ссориться с кем-либо, необходимо относиться друг к другу с уважением и состраданием. Также мусульмане воздерживаются от прерывания обязательных молитв и других религиозных практик.

Ранее врачи рассказали, как выбрать самую спелую и сладкую клубнику.