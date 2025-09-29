День учителя 2025: дата, история и традиции праздника

День учителя — международный праздник, посвященный педагогам и их роли в обществе. Он отмечается ежегодно 5 октября и является поводом выразить уважение и благодарность тем, кто формирует будущее через образование. Этот день объединяет страны и культуры, напоминая о важности профессии учителя и ее влиянии на развитие общества. История и традиция праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и дата праздника

День учителя имеет долгую и значимую историю. Международный день учителя отмечается ежегодно 5 октября. Эта дата была выбрана в 1994 году ЮНЕСКО в честь принятия в 1966 году «Рекомендации о положении учителей» — первого международного документа, определяющего права и обязанности педагогов.

В России традиция празднования началась еще в Советском Союзе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года был установлен День учителя, который отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года Россия присоединилась к Всемирному дню учителя, и дата праздника сместилась на 5 октября. Однако в некоторых странах, например, в Белоруссии и Латвии, традиция праздновать в первое воскресенье октября сохраняется.

В разных странах существуют свои даты, но смысл праздника одинаков: выразить уважение учителям. В США День учителя проходит в первую неделю мая, в Китае — 10 сентября, в Южной Корее — 15 мая.

Гордость страны

День учителя остается одним из самых значимых праздников в России. Особое внимание профессии педагогов было уделено в 2023 году — его объявили Годом педагога и наставника. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Это сделано в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность», — говорится в документе.

В России День учителя ежегодно отмечается во всех школах страны. В честь праздника организуют концерты и другие торжественные мероприятия, а ученики и родители выражают педагогам благодарность.

Фото: [ istockphoto.com/Lordn ]

В этот день также подводятся итоги Всероссийского конкурса «Учитель года», который проводится с 1992 года при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Общероссийского профсоюза образования и «Учительской газеты». Цель конкурса — выявление талантливых педагогов, поддержка их профессионального роста и повышение престижа профессии учителя.

В 2023 году финал конкурса собрал 89 участников из разных регионов России, а также победителя конкурса «Учитель года заграншкол МИД России». Призеры получили денежные премии в размере 500 тыс. рублей, а победитель — 1 млн рублей и главный приз конкурса — «Большого хрустального пеликана». Им стал учитель русского языка и литературы школы МИД России Олег Игоревич Янковский.

В 2024 году участие в финале конкурса приняли 90 педагогов. Абсолютным победителем стал учитель физики академической гимназии № 56 им. М. Б. Пильдес Санкт-Петербурга Леонид Анатольевич Дедюха. Среди призеров — шесть учителей из Белгородской, Томской, Свердловской, Челябинской областей, а также из Республики Адыгеи и Чеченской Республики.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, сегодня в сфере начального, основного и среднего общего образования в России трудятся около миллиона человек. При этом почти 87% педагогов имеют высшее образование. Примечательно, что кадровой состав школ становится моложе — около 23% учителей моложе 35 лет, и лишь 14% — старше 60 лет. Опрос, проведенный сервисом SuperJob, показывает, насколько важную роль в жизни человека играет первый учитель. Согласно исследованию, 97% россиян помнят имя своего первого классного руководителя.

