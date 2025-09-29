Путин назначил Руденю полпредом в СЗФО — что о нем известно, и кто станет новым губернатором Тверской области?

Президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю полночным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе. Что известно о новом полпреде, и кого могут назначить губернатором вместо него — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кто он — отец пятерых детей?

Игорь Руденя был назначен полпредом президента в СЗФО после перехода Александра Гуцана на пост генпрокурора РФ. В связи с этим главой государства были досрочно прекращены полномочия Рудени в качестве губернатора Тверской области, которым он являлся на протяжении последних девяти лет.

Руденя родился 15 февраля 1968 года в Москве, в 1998 году окончил Московский государственный университет пищевых производств по специальности экономист-менеджер, а после проходил повышение квалификации в Военной академии Генерального штаба ВС РФ. После службы в Вооруженных силах СССР Руденя два года служил в МВД.

В структуре власти Игорь Руденя, на тот момент уже занимавший руководящие должности в «Росхлебпродукте» и ЗАО «Росзерно», начал свой путь в агропромышленном комплексе. В 2005-2007 годах он занимал пост замминистра сельского хозяйства РФ, после перешел на работу в правительство, а оттуда вновь вернулся в «Росзерно». 2 марта 2016 года Руденя был назначен врио губернатора Тверской области, а 23 сентября — спустя полгода — вступил в должность главы региона, которую занимал вплоть до 29 сентября 2025 года.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

За год до окончания первого губернаторского срока у Рудени родился пятый ребенок — дочь Мария — от супруги Ольги, вместе с которой новый полпред президента в СЗФО также воспитывает сыновей Михаила и Даниила и дочку Анну. Известно и о старшем ребенке чиновника — Георгии.

Ветеран СВО — новый губернатор?

Кто может стать новым губернатором Тверской области после повышения Игоря Рудени, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

«Губернатор Руденя сформировал в Тверской области достаточно серьезную, сильную команду. Он не бросил регион, переходя на повышение в администрацию президента в качестве полпреда. Здесь, конечно, стоит упомянуть проекты, которые связаны с сохранением культурного наследия, развитием туризма, чему президент относительно СЗФО часто уделяет внимание. Назначение Рудени в этом смысле было не случайным», — считает политолог.

По его словам, место главы региона займет кто-то из действующего областного правительства. Громский назвал три кандидатуры: заместитель председателя правительства Тверской области Владислав Белоусов, зампред и министр экономического развития региона Иван Егоров и только получивший назначение на должность помощника губернатора Анатолий Сысоев — участник СВО, Герой России, бывший заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым.

«Существуют характерные для Тверской области, скажем так, центробежные силы, а также влияние на политику из Москвы и Подмосковья. Умение работать качественно в данных условиях, кстати, пригодится Рудене — это можно также отметить в Северо-Западном федеральном округе, потому что Петербург также является точкой притяжения для денег и кадров из соседних регионов», — подчеркнул эксперт.

При этом политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что на пост губернатора Тверской области может быть назначен человек не из региона.

«Конкретные фамилии назвать сложно, так как утечек нет, но я бы рассматривал кого-то из окружения «Ростеха» или Госдумы РФ», — заключил он.

