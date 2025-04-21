День Вадима-ключника 22 апреля: история православного праздника и интересные факты

Православные верующие 22 апреля вспоминают мученика Евпсихия Кесарийского, а также преподобномученика Вадима архимандрита и семь его учеников. В народе день прозвали Вадим-ключник. Подробнее о поверьях и запретах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Евпсихий Кесарийский жил в IV веке в Каппадокии. Он был знатным человеком, богатым и уважаемым, но прежде всего — ревностным христианином. Во времена правления императора Юлиана Отступника, вернувшего язычество в Римскую империю, Евпсихий открыто обличал его беззакония и разрушил языческий храм. За это он был подвергнут жестоким пыткам и мученической смерти.

Преподобномученик Вадим, архимандрит, жил в IV веке в Персии. Он был основателем и настоятелем монастыря, где вместе с братией вел благочестивую жизнь. Во время гонений на христиан при царе Сапоре II Вадим был схвачен и подвергнут мучительным истязаниям. Его пытались заставить отречься от Христа, но он остался непоколебим. После долгих страданий он был обезглавлен.

В народной традиции 22 апреля называют Вадим Ключник. Считается, что в этот день Вадим открывает ключи от родников и колодцев, чтобы напоить землю весенней водой. Крестьяне совершали обряды, чтобы получить хороший урожай и защитить посевы от засухи. Этот день также связывали с началом пчелиных роев. Согласно поверьям, если в этот день услышать жужжание пчел, то год будет урожайным на мед.

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Приметы

Ветер, иней или туман в этот день — к урожайному лету;

Красные облака при закате — к ветру;

Лазурное небо при чистом воздухе — к хорошей погоде;

Осина обильно цветет и на ней много листовых почек — к урожаю ячменя;

Если у птиц в гнездах яйца меньше обычного — грядущий год будет неурожайным;

На Вадима-ключника первый раз выгоняли скот на пастбище;

Если из березы течет много сока — лето будет дождливое, следовательно, и урожая можно не ждать;

Одуванчик зацвел — наконец-то пришла весна;

Если во время дождя пузыри на воде — дождь затянется;

Хозяйки не подметали пол в этот день, чтобы не вымести благополучие;

После захода солнца нельзя давать в долг, потому что потом вернуть деньги будет трудно;

Плохой приметой считается пролить воду в день Вадима-ключника;

Не принято долго спать, чтобы не проспать счастье.

Именины в этот день празднуют Вадим и Гавриил.

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