День воинской славы России 10 июля: история подвига и традиции памяти

10 июля в России отмечается одна из памятных дат — День воинской славы, посвященный победе русской армии в битве при Полтаве. Этот день напоминает о великом сражении, навсегда вошедшем в военную историю страны как символ силы, стойкости и стратегического гения. История и традиции праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История Дня воинской славы

Полтавская битва состоялась 27 июня 1709 года по старому стилю (8 июля по новому) во время Северной войны между Россией и Швецией. Армия Петра I разгромила армию шведского короля Карла XII, положив конец многолетнему шведскому доминированию в Северной Европе. Сражение стало поворотной точкой в истории войны и во многом определило дальнейшую судьбу всей Восточной Европы.

Русская армия насчитывала около 60 тыс. человек и свыше 300 пушек, тогда как шведское войско насчитывало примерно 17 тыс. солдат и 39 орудий. Потери шведов составили более 9 тыс. человек убитыми и около 3 тыс. пленными. С русской стороны погибло около 1,3 тыс. человек, еще свыше 3,2 тыс. были ранены. Победа под Полтавой стала символом зрелости новой российской регулярной армии, которую Петр создавал с начала своего царствования.

Фото: [ сommons.wikimedia/Yurii-mr ]

После победы Петр I был провозглашен императором, а Швеция вскоре лишилась статуса главной европейской державы. В честь битвы в Санкт-Петербурге построена Сампсониевская церковь (в 1710 году), а на месте сражения в Полтаве позже появился музей-заповедник «Поле Полтавской битвы». В 1909 году — к 200-летию битвы — была выпущена памятная медаль и организованы масштабные торжества.

Советская власть долгое время игнорировала эту дату, но в 1981 году территория битвы получила статус государственного заповедника.

Значение даты в современной России

Дата 10 июля была официально внесена в перечень Дней воинской славы указом президента РФ № 549 от 1995 года. В документе подчеркивается, что такие даты призваны сохранять историческую память о подвигах российского народа в разные эпохи, укреплять патриотизм и уважение к военной истории страны.

В этот день традиционно проходят торжественные построения, возложения венков к мемориалам и уроки мужества в школах и кадетских корпусах. В некоторых гарнизонах и военных округах устраиваются исторические реконструкции, посвященные Полтавской битве.

В культурных центрах, библиотеках и домах культуры проходят тематические программы: выступления с патриотическими песнями, литература о Полтавской битве, лекции для школьников и молодежи.

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