Деньги вместо льгот: кому выгодно отказаться от санатория и получать выплаты каждый месяц

Льготные категории граждан могут отказаться от права на санаторно-курортное лечение и выбрать денежную компенсацию. Кому выгодно получить деньги вместо поездки в санаторий и как это сделать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала Алла Гончар, старший преподаватель английского языка юридического факультета Московского областного филиала Президентской академии.

Кому положены бесплатные путевки

Как соообщила Гончар, на федерльном уровне право на бесплатные путевки в санаторий имеют:

инвалиды,

ветераны боевых действий,

участники Великой Отечественной войны,

дети-инвалиды,

граждане, пострадавшие от радиационных катастроф.

Регионы могут расширить список льготников, уточнила эксперт.

Как «обменять» поездку на деньги

По словам юриста, важно понимать, что государство не «обменивает» путевку на деньги напрямую. Речь идет об отказе от части набора социальных услуг (НСУ), куда входят: обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение, проезд к месту лечения и обратно.

«Если льготник отказывается от санаторной части или всего пакета, он получает денежную выплату. При этом сумма компенсации несопоставима со стоимостью реальной путевки: если лечение в санатории может стоить десятки тысяч рублей, то выплата составляет лишь небольшую фиксированную сумму. За отказ от бесплатной санаторно-курортной путевки с 1 февраля 2026 года выплачивается денежная компенсация в размере около 217–220 рублей в месяц», — пояснила Гончар.

Чтобы заменить льготу на денежную выплату, необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд России, через МФЦ, или через портал Госуслуги. После этого с 1 января следующего года льготник начнет получать компенсацию. При этом заявление не нужно подавать ежегодно — отказ действует до тех пор, пока человек сам его не отменит.

Кому выгодно отказаться от путевки

Несмотря на разницу в стоимости, в некоторых случаях выбрать компенсацию вместо путевки становится рациональным решением, считает юрист.

Во-первых, это касается тех, кто фактически не пользуется путевками. Во-вторых, отказ может быть выгоден жителям удаленных регионов, где поездка в санаторий связана с дополнительными трудностями: длительной дорогой, пересадками и ограниченным выбором направлений. В-третьих, для людей с низкими доходами важнее «живые деньги», пусть и небольшие, заявила эксперт. Наконец, часть граждан предпочитает альтернативные формы лечения — частные клиники или самостоятельные поездки, не зависящие от распределения путевок.

«Если человек действительно может получить путевку, экономически это почти всегда выгоднее: стоимость лечения значительно превышает размер компенсации. Кроме того, для людей с хроническими заболеваниями санаторно-курортное лечение — это не отдых, а элемент медицинской реабилитации. Отказ в таком случае может привести к ухудшению здоровья и росту расходов на лечение. При наличии реальной возможности пройти лечение отказываться от него, как правило, невыгодно — ни с экономической, ни с медицинской точки зрения», — заключила Гончар.

