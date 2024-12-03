Депрессия, астма и даже склероз: как месяц рождения влияет на развитие серьезных болезней у людей

На жизнь и судьбу человека влияет множество факторов, в том числе и месяц рождения. Он может не только частично определить судьбу, но и повысить риск возникновения у человека конкретных заболеваний. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

По ее словам, чаще всего рассматривается не конкретный месяц года, а сезон, в который человек родился.

«Дети, рожденные в зимние месяцы, могут иметь более высокий риск развития расстройств, связанных с иммунной системой. Например, астма. Если человек родился весной, он может быть в большей мере подвержен депрессии и расстройствам настроения. Они также могут иметь повышенную предрасположенность к аллергиям», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам эзотерика, месяц рождения человека может определять и риск возникновения неврологических расстройств.

«Например, рожденные в конце лета могут с большей вероятностью демонстрировать симптомы шизофрении. Еще считается, что те, кто родился в летние месяцы, чаще сталкиваются с рассеянным склерозом», — добавила Алексеева.

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