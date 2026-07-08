Дерево обесточило контактную сеть, и поезда встали: как ураган перекрыл путь на главный вокзал Светлогорска

Ураганный ветер в Калининградской области оставил Светлогорск без прямого железнодорожного сообщения. Как сообщили в КЖД, на перегоне дерево рухнуло на контактную сеть, из-за чего путь до главного вокзала оказался перекрыт. Устранение обрыва займет весь день, электрички пока ходят только до станции Светлогорск-1.