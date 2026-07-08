Дерево обесточило контактную сеть, и поезда встали: как ураган перекрыл путь на главный вокзал Светлогорска
КЖД: дерево упало на контактную сеть в Светлогорске, перекрыв путь до вокзала
Ураганный ветер в Калининградской области оставил Светлогорск без прямого железнодорожного сообщения. Как сообщили в КЖД, на перегоне дерево рухнуло на контактную сеть, из-за чего путь до главного вокзала оказался перекрыт. Устранение обрыва займет весь день, электрички пока ходят только до станции Светлогорск-1.
В самом Калининграде, по данным «Русского Запада», на улице Колхозной деревья повредили припаркованные автомобили, а на улице Узловой ствол заблокировал выезд из гаража, вынудив автобусы трех маршрутов изменить схему движения. В Полесском районе ветка упала на дорогу, ведущую в Заливино.