Держат в заложниках и заставляют есть мерзкую еду: что происходит с мукбангершей Таней Кусь

Известную в TikTok мукбангершу Таню Кусь, возможно, держат в заложниках и заставляют пробовать на камеру блюда, которые едва ли можно назвать съедобными, начали предполагать ее подписчики. Чем известна блогерша и почему поклонники переживают за ее жизнь — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Обожает куриные лапки

Информации о происхождении и личной жизни Тани Кусь практически нет. Предположительно, ей 23 года, настоящие имя и фамилия девушки остаются неизвестными. Практически каждый ролик она начинает с фразы «Первый Кусь», оправдывая свой псевдоним. Блогерша раскрутила свой аккаунт в TikTok, в котором уже почти миллион подписчиков, за счет популярного направления «мукбанг» — видео, в которых люди едят на камеру.

Кусь ест на видео роллы, бургеры, сладости и другие продукты, привычные для мукбанга. Но настоящую популярность ей принесла «еда, знакомая с детства», среди которых знаменитый среди поклонников девушки холодец из куриных ножек. Таня также радовалась «вкусному супу из куриных потрошков» и «новогодней дубайской мойве», приготовленной по аналогии с дубайским шоколадом, но только с добавлением к сладостям рыбы. Кроме того, мукбангерша нередко дает второй шанс нелюбимым блюдам, например, популярным булочкам синнабон с корицей.

Со временем треш-рецептов в блоге девушки стало появляться все больше, ведь именно видео с куриными лапками и ферментированной пшеницей приносят ей миллионы просмотров.

Фото: [ соцсети ]

Держат в заложниках

Загадочность и популярность мукбангерши порождают множество слухов вокруг нее, в том числе некоторые сочли блогершу нейросетью. Однако эта теория не нашла широкого распространения в отличие от другой — подписчики стали массово предполагать, что Таню Кусь держат в заложниках и заставляют есть все эти мерзкие блюда против ее воли. Кто-то и вовсе заметил мужское отражение в глазах девушки на видео.

Под роликами в аккаунте блогерши начали появляться комментарии типа: «Таня Кусь, если тебя держат в заложниках, надень черную футболку на следующем видео». И девушка действительно надела черную футболку на следующем видео, чем еще больше смутила подписчиков. Окончательно сомнения приверженцев данной теории развеялись, когда мукбангерша едва сдерживала слезы, пробуя «суп», больше напоминающий слизь. Внезапно Кусь призналась, что ее держат в заложниках. Она также выложила и сразу же удалила видео, на котором появился мужчина, который якобы издевается над ней, утверждают пользователи сети.

После странного ролика в TikTok появилась женщина, называющая себя бабушкой Тани Кусь. Она также заявляет, что их семью заставляют есть эту жуткую еду. Сама «внучка» мукбангерши никак не отреагировала на эти ролики, вероятно, их автор не имеет отношения к блогерше, а лишь пользуется ситуацией для раскрутки себя.

Фото: [ соцсети ]

Несмотря на произошедшее, далеко не все пользователи воспринимают Кусь жертвой. Некоторые не верят в то, что ее держат в заложниках, полагая, что в таком случае ей никогда бы не дали надеть черную футболку по просьбе подписчиков. Противники теории считают, что мукбангерша сама старается подогревать слухи о том, что находится в неволе, потому что это позволяет ее популярности расти. Кроме того, они полагают, что и мерзкую еду Таня начала есть не просто так, а лишь заметив, что именно ролики с такой подачей набирают самые большие просмотры.

Пользователи соцсети не могут прийти к единому мнению — что на самом деле происходит с Таней Кусь. Пока одни уверены, что ее жизнь в опасности, другие пытаются разоблачить саму мукбангершу. Для пользователей TikTok ситуация уже превратилась в настоящий сериал, за которым большинству, кажется, просто интересно наблюдать.

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