Дешевая таблетка против смертельной болезни: метформин снижает риск рака пищевода на 36%

Международная группа ученых из пяти стран обнаружила у популярного противодиабетического средства новые защитные свойства. Масштабное исследование показало, что метформин способен снижать вероятность развития плоскоклеточного рака пищевода на 36%, а при приеме высоких доз — почти наполовину (48%). Результаты работы опубликованы в авторитетном медицинском журнале JAMA Network Open.

Рак пищевода занимает седьмое место в мире по смертности среди онкологических заболеваний. Более 80% случаев приходится именно на плосклеточную форму, которая особенно агрессивна. Основными факторами риска остаются курение и злоупотребление алкоголем.

Как проходило исследование

Ученые проанализировали данные более чем 13 тысяч пациентов с диагностированным плоскоклеточным раком пищевода и 130 с половиной тысяч здоровых добровольцев из Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Наблюдения охватили период с 1994 по 2023 год.

Руководитель исследования Шао-Хуа Се из Каролинского института (Швеция) отметил, что обнаруженная связь между приемом метформина и значительным снижением риска рака указывает на потенциальную роль этого препарата в профилактике и лечении онкологических заболеваний. Эффект сохранялся во всех подгруппах независимо от пола, возраста, курения и употребления алкоголя.

Почему метформин может работать

Ученые предполагают, что защитное действие метформина связано с его способностью снижать уровень инсулина в крови — этот гормон может стимулировать рост злокачественных клеток. Кроме того, препарат блокирует размножение раковых клеток на молекулярном уровне.

Кому это может помочь

Авторы работы полагают, что метформин может быть полезен для профилактики у людей с высоким риском развития опухоли пищевода — например, у пациентов с хронической изжогой, рефлюксной болезнью или предраковыми изменениями слизистой (пищевод Барретта). Также препарат может быть назначен тем, кто уже прошел курс терапии, чтобы снизить риск рецидива.

Однако исследователи призывают к осторожности и напоминают о противопоказаниях. Метформин не рекомендуется мужчинам, планирующим зачатие ребенка. Кроме того, прежде чем препарат начнут массово назначать для профилактики рака, необходимы дополнительные клинические испытания.