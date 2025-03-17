Дешевая водка или благородный виски — какой из напитков быстрее сведет человека в могилу

Употребление водки и виски в малых дозах будет нести примерно одинаковые отрицательные последствия, в больших дозах виски окажет более пагубное воздействие на организм человека. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.

Россияне стали меньше пить водку, зимой 2025 года продажи упали на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом на 14,8% выросли продажи ликеро-водочных изделий, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Врач Шмелева считает, что на здоровье человека влияет не столько сам напиток, сколько количество и частота его потребления.

«Самое тяжелое похмелье наступает от виски. Однако попасть в алкогольную зависимость намного проще от водки, вред, который получают психика и нервная система, также будет больше от водки», — отметила терапевт.

Крепость и калорийность водки и виски в среднем примерно одинакова. По скорости опьянения бесспорным лидером является водка, в виски содержатся специальные вещества, частично блокирующие действие этанола. В малых дозах более сильный удар на печень оказывает водка. Она также наносит непоправимый вред организму: разрушает центральную нервную систему, вызывает заторможенность реакций, снижает когнитивные функции, уровень концентрации внимания, ухудшает работу ЖКТ, способствует развитию язвы желудка, приводит к развитию цирроза печени, импотенции и т.д.

Несмотря на благородный имидж, виски также разрушает организм, нарушая работу печени, почек, оказывая негативное воздействие на органы зрения. При регулярном употреблении напиток влияет на речевую функцию и двигательные навыки, снижает когнитивные функции организма.

«Неочевидный минус виски кроется в том, что чаще всего его употребляют в смешанном виде, например, добавляют «Кока-Колу» или смешивают в коктейлях. В этих случаях в организм поступает гораздо большее количество газированных напитков с большим содержанием глюкозы. Единственное, в небольших количествах он будет полезен при варикозном расширении вен», — заявила врач.

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