Десять дней на заявку: в Омской области вот-вот стартует сезон добычи барсука

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии объявило о скором начале приема заявлений от охотников. Уже с середины мая жители региона смогут побороться за право добыть барсука обыкновенного на общедоступных угодьях. Как уточнили в ведомстве, кампания по распределению разрешений будет скоротечной — на подачу документов отведено ровно десять дней, и завершится прием 25 мая.

Согласно утвержденным лимитам, в нынешнем сезоне на территории области разрешено добыть 587 особей. При этом квоты между районами распределены весьма неравномерно.

Главным охотничьим хабом станет Черлакский район — там планируют выдать разрешения на 58 барсуков, это максимальный показатель по региону. Солидные объемы добычи заложены также для Тарского и Тевризского районов: 47 и 46 животных соответственно.

В первую пятерку самых «барсучьих» территорий вошли Русско-Полянский район, где разрешат отстрел 32 особей, и Седельниковский с квотой в 29 зверей. А вот на другом полюсе находится Марьяновский район — тамошним охотникам достанется всего четыре лицензии.

Остальные муниципалитеты могут рассчитывать на куда более скромные цифры, поэтому конкуренция за места в богатых дичью локациях обещает быть высокой. Охотникам уже сейчас советуют не затягивать с оформлением бумаг, чтобы успеть в отведенный десятидневный коридор.