Десять «квадратов» у метро за ₽3,2 млн: до чего сжалась самая доступная квартира Москвы

Самая дешёвая квартира у московского метро теперь умещается в десяти квадратных метрах. По данным аналитиков «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», если весной 2026 года за минимальный бюджет ещё можно было купить однушку площадью 19,1 квадратного метра, то сейчас за те же деньги доступна лишь студия вдвое меньше, передает ТАСС.