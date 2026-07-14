Десять «квадратов» у метро за ₽3,2 млн: до чего сжалась самая доступная квартира Москвы
ТАСС: площадь самой доступной квартиры у метро в Москве снизилась до 10 кв. м
Самая дешёвая квартира у московского метро теперь умещается в десяти квадратных метрах. По данным аналитиков «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», если весной 2026 года за минимальный бюджет ещё можно было купить однушку площадью 19,1 квадратного метра, то сейчас за те же деньги доступна лишь студия вдвое меньше, передает ТАСС.
В июне порог входа составлял ₽3,5 млн за десятиметровую студию, а в июле самым доступным объектом вторичного рынка в 15 минутах пешком от метро стала студия площадью десять «квадратов» у станции «Шипиловская» за ₽3,2 млн. Эксперты подчеркнули, что рынок удерживает низкую цену не за счёт удешевления жилья, а за счёт появления сверхкомпактных лотов, и покупатель получает почти вдвое меньше площади за сопоставимые деньги.