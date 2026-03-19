В Ярославской области сохраняется статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за период со 2 по 8 марта 2026 года лабораторно подтверждено 23 случая COVID-19 .

Ведомство отмечает, что общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в пересчете на 100 тысяч населения не превышает пороговых значений. При этом специалисты обращают внимание, что более половины заболевших — дети и подростки до 17 лет.

В Роспотребнадзоре оценивают текущую эпидемиологическую ситуацию как стабильную. Характерная особенность нынешнего этапа: клиническая картина коронавирусной инфекции у пациентов практически не отличается от обычной острой респираторной вирусной инфекции. Дополнительных ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 в регионе не вводилось.