Девушки не заплетали косы: народные приметы и запреты в Оленин день 3 июня

Эксклюзив
Интересное
медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Православная церковь 3 июня чтит равноапостольных царя Константина и его мать царицу Елену. В народе дата известна как Оленин день или Алена-длинные льны. Подробнее о приметах и запретах на 3 июня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Константин родился в эпоху политической нестабильности и религиозного многообразия. Он стал свидетелем жестоких гонений на христиан. Однако решающим моментом в его жизни стало видение креста перед битвой у Мильвийского моста в 312 году. По преданию, он увидел крест в небе и надпись: «Сим победиши». Приняв этот знак, Константин одержал победу, которая укрепила его веру и предопределила его дальнейшую политику. Вскоре после этого, в 313 году, Константин издал Миланский эдикт, провозгласивший религиозную терпимость и прекративший преследования христиан.

Не менее важную роль в истории христианства сыграла и мать Константина — святая Елена. Будучи женщиной глубокой веры, она вдохновляла своего сына на благочестивые дела. В преклонном возрасте Елена совершила паломничество в Иерусалим, где, по преданию, обрела Животворящий Крест Господень.

В этот день верующие посещают храмы, молятся о укреплении веры. Считается, что нельзя 3 июня носить черную одежду, убираться в доме и молодым девушкам заплетать косы.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • Появились мухоморы — жди белых грибов;
  • Уголь в печи тлеет ярко — к осадкам;
  • Радуга с западной стороны горизонта — к дождям;
  • Тихая погода хороша для посева льна;
  • Кукушку кукует — будет хорошая погода;
  • Пошли сыроежки раньше белых — в лесу нечего делать с корзинкой;
  • Хорошо рябина цветет — к урожаю льна;
  • Умеренно тепло и днем, и ночью — к затяжному ненастью;
  • Если в этот день ненастье, то и осень окажется ненастной;
  • Девушки в этот день не заплетали косы, чтобы волосы стали похожими на лен — светлыми и длинными;
  • Луна будто в кругу — погода будет пасмурной;
  • Над лесом стоит парной туман — грибы начнут расти активно;
  • Не носили в этот день черную одежду, так как боялись ссор и конфликтов в семье;
  • Хозяйки 3 июня не убирались в доме, чтобы в доме не начались неприятности.

Именины в этот день празднуют: Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

Ранее эксперт рассказала гороскоп для всех знаков Зодиака со 2 по 8 июня.

Актуально
Эксклюзив