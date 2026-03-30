Диета, которая поможет дожить до 100: раскрыт секрет долголетия

Секрет долголетия — в системе питания и отказе от «чудо-продуктов».Овсянка, овощи, цельнозерновые и «средиземноморский» подход к еде действительно помогают прожить дольше и без хронических болезней. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

Ранее СМИ сообщили, что 105-летняя британка раскрыла секрет долголетия — вино и овсянка. Эйлин Уилки, родившаяся в 1921 году, уверяет, что каждый день пьет херес и ест овсянку, и именно это помогло ей дожить до такого возраста. Как отметила врач Тен, секрет долголетия — не в бокале вина, а в системе питания.

По словам терапевта, такие истории звучат привлекательно, но для массовых рекомендаций нужны годы наблюдений за тысячами людей. Врач подчеркнула, что долголетие — результат сочетания генетики, образа жизни и удачи, а не одного продукта.

Она уточнила, что алкоголь не увеличивает продолжительность жизни: современные исследования ставят под сомнение пользу даже умеренного потребления вина. Долгожительство на юге Европы, по словам специалиста, связано прежде всего с их рационом в целом, а не с бокалом вина за обедом.

Что касается ресвератрола, «полезного вещества из винограда», его, как отмечает Тен, можно получить из арахиса, черники и темного шоколада — без риска, который несет регулярный прием алкоголя.

«Со вторым компонентом все гораздо интереснее. В выборе долгожительницы действительно есть научный смысл. Овсянка содержит уникальную клетчатку — бета-глюкан. Она помогает снижать уровень „плохого“ холестерина и обеспечивает стабильную работу сердца. Диетологи прямо называют овсянку отличным выбором для тех, кто стремится к долголетию. Исследования подтверждают, что люди, регулярно (3–4 раза в неделю) употребляющие цельнозерновую овсянку, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета», — отметила терапевт.

Однако доказательная медицина, подчеркнула Тен, делает ставку не на один продукт, а на модель питания. Самой изученной считается средиземноморская диета: оливковое масло, много овощей и фруктов, бобовые, цельнозерновые, жирная рыба и морепродукты не реже двух раз в неделю, немного нежирного белого мяса. Переработанное мясо, сладкие газированные напитки и избыток сахара в таком рационе максимально ограничиваются.

Долгосрочные наблюдения показали, что люди, придерживающиеся подобных принципов, чаще доживают до пожилого возраста без тяжелых хронических болезней.

По словам Тен, вместо того чтобы копировать меню одной 105-летней британки, стоит ориентироваться на общие привычки жителей «голубых зон» и стран с высокой продолжительностью жизни. В этом случае, резюмировала врач, шансы на долгую и активную жизнь опираются не на случайность, а на науку.

