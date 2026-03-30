Йогурты, которые делают вас толще: врачи назвали скрытую опасность «полезных» продуктов

Йогурты с добавками могут привести к набору веса из-за скрытого сахара в продукте. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Татьяна Губина.

Ранее в СМИ сообщали, что треть смертей в России вызваны болезнями лишнего веса. К таким заболеваниям относятся диабет второго типа, атеросклероз, артериальная гипертония, остеопороз, подагра и рак. Как отметила врач Губина, многие продукты, которые считаются полезными или диетическими, на самом деле могут скрывать много лишних калорий и сахара.

«Например, латте или капучино с добавками [сиропы или ароматизаторы] могут быть настоящими „калорийными ловушками“. Обычный кофе с молоком — это одно, а вот кофейные напитки с сахаром и взбитыми сливками могут добавить в день сотни лишних калорий», — пояснила эксперт.

На вес могут повлиять и йогурты с добавками, предупредила специалист.

«Многие из них содержат скрытый сахар и консерванты, которые могут привести к набору веса. Лучше выбирать йогурты без добавок или готовить их дома, добавляя свежие ягоды или мед», — поделилась врач.

По ее словам, поддерживать вес в норме могут помочь овощи, зелень, яйца, рыба и орехи.

«Они насыщают организм необходимыми веществами и не перегружают его лишними калориями. Включив их в свой рацион, можно без усилий поддерживать нормальный вес, а также обеспечивать тело нужными витаминами и микроэлементами», — заключила Губина.

