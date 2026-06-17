Директор Лувра признал, что знаменитый музей находится в критическом состоянии
Le Figaro: директор Лувра Лерибо заявил, что музей «на последнем издыхании»
Глава парижского Лувра Кристоф Лерибо в интервью французскому изданию Le Figaro заявил о плачевном состоянии одного из самых известных музеев мира. По словам директора, несмотря на величие и ежедневную работу команды, музей фактически «на последнем издыхании».
Лерибо пояснил, что главная проблема — быстро ветшающая инфраструктура. С каждым годом, по его словам, все чаще требуются срочные строительные работы, а инвестиции в обновление затруднены.