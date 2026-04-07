Дивиденды трезвости: как отказ от спиртного прокачивает память, кошелек и либидо

7 апреля во Всемирный день здоровья эксперты подвели итоги глобального тренда: мир постепенно отказывается от спиртного. В России продажи слабоалкогольной продукции в начале 2026 года рухнули на 61% по сравнению с прошлым годом. А безалкогольные вина за год показали рост продаж на 90%. По мнению аналитиков, это не просто экономия, а системное изменение образа жизни.

«Пьющий — неудачник»: молодежь меняет отношение к алкоголю

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН заявил, что молодежь практически перестала употреблять спиртное. По его словам, теперь это считается признаком неудачливости и слабоволия. Молодые люди лишь изредка позволяют себе легкие слабоалкогольные напитки, демонстрируя стремление к здоровому образу жизни и осознанность в выборе привычек.

Это подтверждается статистикой: продажи слабоалкогольных напитков в России за январь–февраль 2026 года рухнули на 61%, составив всего 129,9 тыс. декалитров. В то же время продажи безалкогольного вина в крупных торговых сетях за 2025 год выросли на 90%, и тенденция сохраняется в 2026 году.

«Алкоголь — клеточный яд»: что говорят врачи

Врач-терапевт Татьяна Кирсанова в беседе с ИА StolicaMedia пояснила, что этанол является клеточным ядом, и его регулярное употребление запускает в организме каскад негативных реакций на все жизненно важные органы. Отказ от спиртного — это самая выгодная инвестиция в собственное долголетие. Уже через месяц трезвости улучшается сон и цвет лица, а через год значительно снижается риск инфарктов и инсультов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь является причиной более 200 заболеваний и травм, включая болезни сердца, печени, онкологию и психические расстройства. Экономические потери России от чрезмерной алкоголизации населения составляют 1,7–2 триллионов рублей в год — это около 4% ВВП. При этом алкоголь ежегодно становится причиной преждевременной смерти около полумиллиона россиян.

Сколько денег можно сэкономить

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в комментарии «Газете.Ru» подсчитал, что в 2025 году среднестатистический россиянин тратил на алкоголь около 17 417 рублей в год. При отказе от спиртного эти деньги можно направить на другие цели. Например, положить на банковский депозит под 21,5–25% годовых. В этом случае за год можно получить до 4 350 рублей процентов, а через несколько лет накопить на отпуск или обучение.

Самые распространенные траты на алкоголь выглядят так: пиво — до 9 540 рублей в год, водка — до 3 839 рублей, вино — до 1 434 рублей, коньяк — до 2 604 рублей. Если полностью отказаться от спиртного, за полгода можно сэкономить 50–100 тысяч рублей — сумму, сопоставимую со стоимостью авиабилетов в отпуск или покупкой новой техники.

«Трезвая экономика»: что происходит в мире

Тренд на отказ от алкоголя — не только российское явление. По данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует. В Европейском регионе алкоголь вызывает рак, подрывает экономику и наносит ущерб обществу. В Ирландии, где паб был чуть ли не святыней, потребление спиртного сократилось на 34%. Термин «любопытствующая трезвость» окончательно закрепился в массовой культуре.

В России за последние 5 лет количество впервые выявленных больных алкоголизмом снизилось на 26,6%, а общая численность пациентов с зависимостью сократилась на 31,3%.

«Трезвый расчет» окупается

Эксперты сходятся во мнении: тренд на отказ от алкоголя будет только усиливаться. Этому способствуют рост акцизов, ограничения на рекламу и продажу спиртного, а главное — изменение менталитета. Все больше людей осознают, что «трезвый расчет» — это не только экономия, но и инвестиция в собственное здоровье, карьеру и отношения.

Всемирная организация здравоохранения призывает страны повышать налоги на алкоголь и сладкие напитки. В 167 странах мира такие налоги уже действуют, в 12 государствах продажа спиртного полностью запрещена.

Таким образом, отказ от алкоголя — это не просто модный тренд, а глобальное движение за здоровый образ жизни, которое приносит реальные дивиденды: лучшее самочувствие, крепкий сон, ясный ум и сэкономленные деньги.