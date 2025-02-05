Для любимой не жалко: стало известно, сколько москвичи готовы потратить на подарок на 14 февраля

Жители Москвы в среднем готовы потратить 6,7 тысячи рублей на подарок второй половинке на 14 февраля, выяснили аналитики «Авито». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В целом 14 февраля празднуют треть (33%) жителей Москвы, чаще это молодежь 25-34 лет (41%). Большинство москвичей (54%) планируют купить подарок дороже 5 тысяч рублей. От 2 до 5 тысяч рублей готовы потратить 30% жителей столицы, 15% — не больше 2 тысяч рублей. По данным «Авито», мужчины более щедрые на подарки, в среднем они тратят 8,6 тысячи рублей, женщины — 6,4 тысячи рублей.

Романтический ужин на 14 февраля собираются подарить 30% респондентов, чаще такой сюрприз подготавливают женщины (34% москвичек). Мужчины отдают предпочтение цветам (36%) и ювелирным украшениям (20%). Кроме того, в список популярных подарков для второй половинки вошли деликатесы и сладости (11%), косметика (11%), гаджеты (10%), подарочные карты (9%) и путешествие или выходные вдвоем (9%).

Любому подарку на 14 февраля будут рады 39% опрошенных, большинство все-таки знает, чего точно не хочет получить. Мягкая игрушка стала плохим подарком для 18% респондентов, для 12% — алкоголь, в том числе вино. Против книги и приглашения на мастер-класс проголосовали по 12% опрошенных.

Как выяснили аналитики «Авито», для 15% москвичей неудачный подарок на 14 февраля становился причиной ссоры, а 5% и вовсе из-за этого расстались.

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