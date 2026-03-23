Для мусульман наступил месяц Шавваль: традиции и значение

Для мусульман наступил месяц Шавваль — десятый месяц лунного календаря, следующий за священным Рамаданом, сообщил портал mamadysh-rt.ru. В 2026 году Шавваль начался 20 марта и продлится до середины апреля. Этот месяц открывается одним из главных исламских праздников — Ураза-байрамом (Ид аль-Фитр), днем разговения и благодарности Всевышнему.

Главная особенность Шавваля — возможность соблюдения шести добровольных дней поста. Пророк Мухаммад сказал: «Кто постился в Рамадан, а затем постился шесть дней в Шаввале, тот получит награду, равную годовому посту». Это великая милость, позволяющая верующим закрепить духовные достижения, обретенные в Рамадан.

Пост в Шавваль имеет свои правила: в первый день месяца, который приходится на Ураза-байрам, поститься запрещено, а начинать соблюдать пост можно со второго дня. Шесть дней можно держать как подряд, так и с перерывами, но желательно соблюдать их непрерывно сразу после праздника. Пост длится от рассвета до заката, как и в Рамадан. Намерение для поста произносят так: «Я намереваюсь соблюдать пост в месяце Шавваль ради Всевышнего Аллаха».

В Шавваль верующим также рекомендуется больше читать Коран, давать милостыню, совершать добрые дела. Это щедрый месяц, когда каждый может приумножить свои благие деяния и получить награду, многократно превосходящую обычную. Главное правило — начать со второго дня, держать шесть дней, сделать искреннее намерение и не забывать о помощи ближним.

